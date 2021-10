Musica, Johnny Ego disc jockey evergreen scala la hit della tech house col tributo al suo paese

24 ottobre 2021 a

Ha il ritmo nel sangue, i battiti del cuore in quattro quarti e il vinile è la sua specialità. Gianni Rapini, in arte Johnny Ego Dj, nei giorni scorsi ha realizzato sulla piattaforma mixcloud.com una speciale esibizione musicale di tech house dedicata al suo paese natale: Tribute to Castiglion Fiorentino. Sulla scia di una lunga carriera nei locali del centro Italia e ora trasferita sul web,

Ego svetta con il suo House music vinyl set vol. 37 nella classifica mondiale dove spesso e volentieri compete con mostri sacri del calibro di Bob Sincler. I dischi di Johnny Ego dj creano grazie alla sua creatività un tappeto sonoro molto particolare che delizia gli appassionati del genere e intriga i neofiti. La sua attività di dj affonda le radici negli anni Novanta, ma musica e ritmo sono la sua passione da sempre.

Dopo aver picchiato sulla batteria da ragazzino e aver suonato da tamburino nel Rione Cassero, è entrato nel mondo delle discoteche prima come addetto alle luci e spalla, per poi conquistarsi uno spazio tutto suo. Roxy Rose, Dolce Verde, Fitzcarraldo, Casa Cantoniera, Four Roses, Lolita, Vanilla, Crocodile, solo per citare in ordine sparso alcuni locali, e poi incursioni al nord, all’Argentario, in Emilia Romagna. Tech house e tribale si mescolano in consolle in sequenze musicali di effetto. Ora residente a Badia al Pino, Johnny Ego ha preso come immagine lancio del vol 37 la torre del Cassero, simbolo di Castiglion Fiorentino, e il suo dj set sta facendo ballare il mondo.



