Arezzo, quindicenne si allontana da comunità: ritrovato a tempo record, sospiro di sollievo

25 ottobre 2021 a

a

a

Quindicenne si allontana dalla comunità e scattano le ricerche con elicottero e pattuglie: ritrovato sano e salvo a tempo record. Preoccupazione e sospiro di sollievo nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 25 ottobre. E' successo in Valdichiana tra il comune di Arezzo e Castiglion Fiorentino. Da una struttura che opera nel sociale è partita una richiesta di aiuto verso le 13.30 : un ragazzo era andato via e si temeva per la sua incolumità.

La sala operativa della questura di Arezzo, spiegano all'ufficio di gabinetto, ha quindi messo in moto la macchina delle ricerche che ha subito visto attivi i vigili del fuoco con l'elicottero Drago, la Polizia ferroviaria, i carabinieri, la polizia municipale e gli operatori dell'emergenza sanitaria pronti a intervenire in caso di bisogno.

Il territorio è stato controllato accuratamente e in modo rapido, i movimenti dell'elicottero e delle pattuglie con attenzione rivolta alla linea ferroviaria, hanno suscitato apprensione e curiosità, mentre i treni in transito sono stati fatti rallentare e fermare.

Prima delle 15 la svolta: il ragazzo è stato localizzato nei pressi della stazione di Castiglion Fiorentino. Era a piedi, in buone condizioni. Allarme rientrato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.