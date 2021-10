Ladri entrano dal garage, sfondano la porta e svaligiano abitazione

26 ottobre 2021 a

Approfittano di quei pochi minuti di assenza per mettere a segno il colpo. Ladri nella frazione di Motina ad Anghiari domenica pomeriggio: la banda è entrata in azione tra le 16.30 e le 17, il breve lasso di tempo che separa l’uscita di casa della moglie per recarsi al lavoro ed il ritorno del marito che ha fatto l’amara scoperta.

Sarebbero entrati dalla porta del garage che di conseguenza dà accesso all’appartamento posto al piano terra, senza riuscire a salire al secondo. Locali messi completamente a soqquadro: ladri che sono scappati con monili in oro e qualche braccialetto che, oltre ad avere un valore economico, nasconde pure quello affettivo; nessun denaro in contante è stato trovato.

L’abitazione è piuttosto isolata, oltretutto in aperta campagna. Non è da escludere che la banda conosceva abbastanza bene gli spostamenti della famiglia. Sul posto è subito intervenuta una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sansepolcro, seppure la denuncia è stata sporta solo ieri pomeriggio alla Stazione carabinieri di Anghiari.

Non ancora quantificato con esattezza il bottino, soprattutto sotto l’aspetto economico: pare, comunque, che la basculante del garage sia stata lasciata aperta; a quel punto i banditi avrebbero divelto la porta che lo divide dall’appartamento.

