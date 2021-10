Televisione, le campane di Castiglion Fiorentino per ogni bimbo nato risuonano su Raidue

26 ottobre 2021 a

Le campane di Castiglion Fiorentino hanno suonato su Raidue al programma I Fatti Vostri condotto da Anna Falchi e Salvo Sottile. Nell'edizione di oggi, martedì 26 ottobre, in evidenza il comune della provincia di Arezzo per l'originale iniziativa scattata nei mesi scorsi dopo il periodo cupo del lockdown.

Per ogni nuova nascita, a Castiglion Fiorentino le campane della torre del Cassero suonano a festa e diffondono nell'aria una melodia composta ad hoc da una famiglia di campanari locali. E' stato il sindaco Mario Agnelli a illustrare in tv questo modo di sottolineare la felicità dell'arrivo di un bebè nella comunità. Il primo cittadino ha spiegato come abbia voluto diffondere un segnale positivo, dopo i tanti bollettini Covid diffusi a partire dall'inizio della pandemia.

Un'idea semplice, quella di far suonare le campane della torre per ogni nuova vita, che ha incuriosito il popolare programma televisivo della Rai. Protagonisti della puntata sono stati Pamela e Gabriele, i genitori del piccolo Ethan nato il 30 agosto scorso, che con gioia e disinvoltura hanno raccontato il lieto evento accompagnato dalla festosa e melodiosa scampanata.

I due, ristoratori di Castiglion Fiorentino, hanno anche detto, sorridendo, che il periodo di lockdown che ha costretto la categoria a fermarsi ha influito nel concepimento del bimbo. C'è stato modo da parte della coppia di esaltare le caratteristiche di Castiglion Fiorentino come paese a misura d'uomo dove si vive bene, e le immagini passate su Raidue hanno contributo a diffondere una bella cartolina del paese.

Quanto alle scampanate, il sindaco Agnelli ha detto che sono state oltre trenta da quando è stata istituita la melodia per i neonati e c'è anche chi, non residente, ha fatto richiesta dello speciale saluto.

