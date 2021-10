Gravity bike, Marco Fricchione castiglionese volante terzo nel podio della Coppa del Mondo

Piero Rossi 27 ottobre 2021 a

Il pluridecorato sport azzurro di questo 2021 presenta anche sfumature castiglionesi. Sono quelle dovute a Marco Fricchione, sugli scudi per le sue performance nella disciplina della “gravity bike”. Titolare di una ditta nel mondo dell’impiantistica, Marco è uno dei tantissimi nipoti di Walter (Gualtiero) Nocentini, storico bidello delle scuole elementari fino agli anni 70 e famoso in paese anche per la sua numerosissima prole, ben 13 figli.

La “Gravity Bike” è una delle discipline dello “Speed Down”, nato negli anni 80 in Sudamerica e che raccoglie una serie di attività che hanno come comun denominatore l’energia gravitazionale. Il “Gravity Bike” è uno sport dalla chiara matrice ecologica, in quanto praticato con bici aerodinamiche prive di pedali – la cui produzione è spesso curata in toto o parzialmente dagli stessi driver – dotate di ruote da 20 pollici, dal peso totale inferiore ai 34 kg, inforcando le quali i praticanti della disciplina affrontano, in prove di regolarità o in combattute batterie fino a 4 partecipanti, dei percorsi in discesa di circa 2 chilometri con pendenze fino al 20% e sfiorando i 100 km orari.

Il nostro Marco, brillante quarantacinquenne di Castiglion Fiorentino, si è avvicinato a questo sport da circa 4 anni, incuriosito dai racconti di un amico ed in poco tempo è riuscito a togliersi delle bellissime soddisfazioni. Racconta di essersi iscritto alla prima gara senza nemmeno l’equipaggiamento necessario e di aver subito sorpreso organizzatori e partecipanti per la sua caparbietà, unita ad una necessaria dote di spericolatezza.

Le gare si sono poi susseguite e Fricchione, naturalmente a sue spese, si è spostato in diverse località e regioni italiane guidato dal suo spirito adrenalinico. Dopo podi conquistati in rassegne regionali, solo qualche settimana fa Marco ha conseguito il risultato più bello, che ha davvero del clamoroso: è salito infatti sul terzo gradino del podio nella Coppa del Mondo di gravity bike disputatasi a Monticiano, nel Senese, nella località Terme di Petriolo e che ha visto misurarsi tra loro atleti di sette nazioni, provenienti da due continenti.

Un riconoscimento di prestigio per una passione che è proprio il caso di definire sfrenata e che ha ispirato allo spericolato castiglionese nuove idee per la realizzazione di una bici con la quale spera di raggiungere traguardi ancora più ambiziosi.

