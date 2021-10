Trasporta 1300 paia di scarpe Nike false, tradito dall'odore di mastice: denunciato in A1

28 ottobre 2021 a

Polacco trasporta 1.344 paia di scarpe Nike false, intercettato in Autostrada del sole e denunciato dalla Polizia di Arezzo. Lo ha tradito l'odore di mastice emanato dal carico di calzature che trasportava. L'uomo viaggiava a bordo di un furgone Citroen Jumper e gli agenti della Polizia Stradale lo hanno fermato per un normale controllo in A1. Dopo aver visionato il documento di trasporto, non compilato regolarmente, i poliziotti volevano accertare che il carico trasportato dal 33enne di origini polacche corrispondesse a quello riportato su tale documento.

Una volta aperto il portellone posteriore, c'erano effettivamente numerose scatole contenenti scarpe da ginnastica a marchio Nike.

Ma i poliziotti non si sono fermati alle apparenze, allarmati sia da un forte odore di mastice proveniente dalla merce taroccata caricata sul furgone, sia dalla fretta del conducente nel pagare sul posto il “corposo” verbale riguardante la mancata compilazione del documento di trasporto.

E così, dopo aver richiesto l’intervento di un responsabile per la sicurezza di produzione appartenente al marchio in questione, veniva accertata la falsità di tutte le 1.344 paia di scarpe, che venivano sequestrate ai fini della confisca.

Il cittadino polacco, oltre a dover rispondere a non poche domande circa la provenienza e la destinazione di tale merce, è stato denunciato in stato di libertà per il reato di ricettazione. Sequestrato il prezioso carico che, secondo gli investigatori, avrebbe fruttato sul mercato oltre 133 mila euro ovviamente esentasse.

