Novità nella formazione dell'Arezzo contro il Cascina, arriva responso per il capitano Cutolo

E’ lecito aspettarsi qualche cambio di formazione da parte di mister Mariotti in vista di Arezzo-Cascina, gara in programma tra poco meno di due giorni al Comunale e valida per la settima giornata di campionato di serie D. E’ lecito e piuttosto plausibile che l’allenatore degli amaranto cambi alcuni interpreti rispetto alle ultime due uscite, soprattutto rispetto a quella di Gavorrano.

La settimana di lavoro che sta per volgere al termine potrà essere foriera di novità, in ogni reparto. Di certo non sarà della partita il difensore aretino Giacomo Biondi, che nei giorni scorsi si è rivisto al campo di allenamento ma che ancora è alle prese con delle noie al tendine che lo costringono ad un lavoro differenziato. E poi c’è Nello Cutolo, infortunatosi a pochi minuti dal suo ingresso in campo in quel di Gavorrano.

Per il capitano sono previsti degli esami strumentali nella giornata di oggi che ci diranno di più sull’entità di un problema muscolare nella zona del flessore.

Ma al netto degli infortuni di Biondi e Cutolo, c’è da capire se Mariotti vorrà cambiare qualcosa dopo il ko di Gavorrano. Per esempio in difesa, dove l’unico punto fermo, tra gli over, sembra essere Paolo Lomasto. Oppure là davanti, dove Ramon Muzzi scalpita per una maglia da titolare.

La sensazione è che domenica prossima uno tra Sparacello e Foggia dovrà lasciare spazio all’attaccante figlio d’arte. Vedremo come Mariotti deciderà di schierare i suoi contro il Cascina, undicesima forza del girone a quota 7 punti. I numeri parlano di una squadra che fin qui ha perso una sola volta, proprio come l’Arezzo, in quel di Gavorrano. Poi il club pisano ha collezionato quattro pareggi e una vittoria in casa della Sangiovannese. Domenica parlerà il campo: di certo l’Arezzo non può permettersi un altro passo falso.

