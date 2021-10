Arezzo verso la Città del Natale: cambia la viabilità e in campo anche Musici e Sbandieratori

Francesca Muzzi 29 ottobre 2021 a

Città del Natale, un altro passo in avanti. Mancano venti giorni al via e l’incontro con il prefetto Maddalena De Luca, ha fissato, definitivamente, i punti cardini. Dal green pass alle entrate contingentate, alla nuova viabilità e alla novità, voluta dallo stesso assessore: “Musici e Sbandieratori che in alcuni giorni di dicembre allieteranno i nostri turisti, per dare quel tocco in più di aretinità”. Ma non solo. Ci saranno anche gli artisti di strada a rendere magica la città che torna a vestirsi dopo un anno di stop. Tra gli eventi anche la riapertura della Fortezza “dove però non ci saranno iniziative particolari, ma solo visite guidate”, sottolinea ancora l’assessore. Per quanto riguarda invece il green pass, questo sarà obbligatorio in piazza Grande dove ci sarà il Villaggio Tirolese. “Entrata obbligatoria da via Seteria e uscita in via Vasari. Il green pass sarà necessario anche per entrare nelle attrazioni che saranno sistemate al Prato, compresa la ruota panoramica”. E come già successo due anni fa, anche la città sarà rivoluzionata per quanto riguarda le chiusure al transito. Il comandante della polizia municipale, Aldo Poponcini, spiega: “Dalle 14 alle 20 di ogni sabato e domenica e durante le giornate festive, ci sarà l’ordinanza di chiusura della parte alta della città, ad esclusione dei residenti. Praticamente verrà sbarrata la parte dove ci sono i mercatini di Natale”. C’è invece incertezza sul ritorno alla zona pedonale in via Roma e via Crispi e in altre zone del centro storico.

Su questo l’assessore Chierici dice: “Mi sono arrivate richieste da parte di Ascom per rimettere la zona pedonale e anzi anticiparla alle 17, anziché alle 19. Vedremo, ma il problema sono i mezzi di trasporto che devono passare per il centro. Sarà difficile poterla anticipare”.

Tutto sold out per quanto riguarda i commercianti che tornano al Prato: “Abbiamo privilegiato chi ci aveva dato fiducia negli anni scorsi. Quando poi c’è stata l’opportunità di riempire qualche casina rimasta vuota, abbiamo preferito scegliere tra i commercianti aretini, nel senso proprio di Arezzo”. Mercatini anche in piazza San Jacopo e piazza Risorgimento e anche in piazza Guido Monaco.

Ricordiamo che la Città del Natale sarà inaugurata il 20 di novembre e andrà avanti fino al 9 di gennaio. Il Villaggio Tirolese in piazza Grande invece durerà fino al 26 dicembre.

Il prossimo 8 di novembre ci sarà invece la selezione di Confcommercio per quanto riguarda le domande arrivate per lavorare ai mercatini. In 600 hanno fatto richiesta per 66 posti. E poi c’è l’attesa per l’arrivo dei turisti. Il sindaco Ghinelli ha detto che la città è sold out fino a Natale. Le premesse ci sono tutte per un ritorno alla grande

