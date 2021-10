Arezzo, arbitro sequestrato nello spogliatoio a fine partita: giocatore a processo viene assolto

Luca Serafini 30 ottobre 2021 a

a

a

Arbitro insultato, minacciato e imprigionato nello spogliatoio dai giocatori infuriati: chiuso a chiave nello stanzino per circa mezz’ora contro la sua volontà.

E’ finito con una assoluzione il processo ad un giocatore che per quel turbolento dopo partita rischiava la pesante condanna per un reato di solito accostato a vicende di criminalità e non a situazioni sportive: sequestro di persona. E’ stato scagionato per “non aver commesso il fatto”.

Era il 21 novembre 2014 ai campi di calcio a cinque di via Darwin, ad Arezzo, quando i componenti di una squadra amatoriale, imbufaliti con l’arbitro per certe sue decisioni, passarono alle vie di fatto. Offese e minacce. E la porta dello spogliatoio fu chiusa a chiave dall’esterno per punirlo.

Quella sera al centro sportivo dovette intervenire anche la Volante per riportare l’ordine. Uscito dalla scomoda situazione, il direttore di gara presentò denuncia e il post partita tra Napoli club o’ Sarracino e Quelli che il... cacio (campionato Opes di calcetto, serie C1), diventò materia di procedimento penale. Gli animi si erano scaldati dopo un gol contestato assegnato contro i partenopei, con vibranti proteste e cartellino rosso per due giocatori.

Erano volate frasi tipo “Sei un idiota, un uomo di m…, una latrina” e ancora: “Io ti uccido…, tanto lo so dove lavori, ti vengo a cercare”. Un clima poco piacevole. Poi, una volta nello stanzino, sentì dall'interno armeggiare sulla serratura e chiudere a chiave la porta. Gli agenti raccolsero testimonianze per stabilire chi avesse fatto prigioniero l’arbitro. Vennero indagati in due in base a quanto udito dal malcapitato. Ma la prova provata che fosse stato tizio o caio non è emersa, tanto che la procura aveva chiesto l’archiviazione. L’arbitro, oggi 33 anni, si oppose e si è giunti al processo celebrato davanti al giudice Claudio Lara con rito abbreviato.

Accusato di sequestro di persona solo uno dei giocatori, 32 anni, l’altro è stato condannato in precedenza per minacce aggravate. Assente la parte civile, dopo accordo transattivo. L’imputato, difeso dall’avvocato Mario Cherubini, è stato assolto: non c’è prova che fu lui a privare della libertà personale il direttore di gara. Le motivazioni si conosceranno più avanti. In caso di condanna rischiava da sei mesi a otto anni.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.