Arezzo, i Moretti (moda e vino) patteggiano: così l'accordo sui milioni al fisco e le pene da scontare in affidamento ai servizi sociali

E’ un patteggiamento che ai Moretti costa l’esborso di 8,2 milioni da versare al fisco (5 già pagati) più alcune centinaia di migliaia di euro per le curatele di società fallite.

Un conto alla fine ritenuto equo dalla procura di Arezzo, che contestava agli imprenditori della moda, del vino e dell’immobiliare un autoriciclaggio da 36 milioni, poi corretti a 21, tanto da spedire agli arresti domiciliari Antonio Moretti Cuseri, il patron, il figlio Andrea e i due stretti collaboratori Marcello Innocenti e Paolo Farsetti. Tre anni dopo la tempesta abbattutasi sul paradiso vinicolo Sette Ponti e sull’universo di aziende dei Moretti, scorrono i titoli di coda sulla vicenda giudiziaria. Manca solo il visto finale del giudice Lucia Faltoni, che si esprimerà l’8 novembre, ma i patteggiamenti sono stati definiti.

Tre anni di reclusione per Andrea, due anni e otto mesi per Antonio, due anni e sei mesi per Innocenti e due anni e quattro mesi per Farsetti. Pene non leggere ma assai inferiori rispetto a quanto gli imputati avrebbero rischiato con un processo ordinario, e tali da consentire l’accesso all’affidamento in prova ai servizi sociali a padre e figlio privi di benefici condizionali per precedenti traversie. Il sostituto procuratore Marco Dioni, che con la Guardia di Finanza ha sollevato le accuse e messo a nudo il business del gruppo, ha dato il suo consenso a chiudere il procedimento con rito alternativo.

A fronte di un impegno economico concreto e congruo in adesione a quanto rivendicato dall’erario. Fin da maggio Andrea Moretti, che aveva in capo il fardello maggiore delle contestazioni, aveva raggiunto l’intesa tributaria per la exit strategy. Cinque milioni già versati, altri 3,2 da pagare a rate in quattro anni. Già dissequestrate tutte le proprietà bloccate col blitz, rimane incagliato il palazzo fiorentino di Bianca Cappello, che sarà restituito al saldo. A Moretti jr che era difeso dagli avvocati Niki Rappuoli e Roberto Cordeiro Guerra, torneranno utili anche i soldi in più realizzati dallo Stato con la vendita all’asta dello yacht Lapedo che gli fu confiscato per un altro procedimento.

Circa 300 mila euro buoni per la prossima rata. Il padre Antonio, ieri presente in aula, difeso dagli avvocati Mauro Messeri e Stefano Campanello (difensori anche di Innocenti), ha aggiustato la sua posizione con le curatele in relazione alle bancarotte contestate. Farsetti, altro factotum dei Moretti, era assistito da Francesca Arcangioli ed Enrico De Martino. Fiamme gialle e pm Dioni avevano messo in fila una serie di operazioni realizzate con società italiane e straniere per rimettere in circolo soldi provenienti da precedenti reati fiscali e tributari.

Un intreccio complicatissimo (coinvolto pure in modo molto marginale il sommelier Luca Gardini per presunte fatture false, che l’8 potrebbe uscire indenne dall’udienza). Per Antonio, il padre del super vino rosso Oreno, e per il figlio Andrea, mister Pull Love, il novembre 2018 fu l’inizio di un periodo nero. I domiciliari e le grane. Dagli altari alle polveri. Con le intercettazioni che misero a nudo anche intrecci e relazioni ad altissimo livello fino in Parlamento. Il colpo fu duro anche per un sistema economico e occupazionale importante, con molti dipendenti coinvolti loro malgrado.

Ma i Moretti hanno resistito al ciclone risollevandosi. Mentre la parola fine sta per calare, salvo colpi di scena, le attività degli imprenditori procedono. Andrea con il cashmere e altri interessi, babbo Antonio con i vini. Ha festeggiato i 20 anni dell’Oreno, super Tuscan aretino, produce anche in Sicilia e in questi giorni, proteso nella maniacale ricerca di qualità, lancia Orma, vino che nasce a Bolgheri vicino ai cipressi di Carducci.

