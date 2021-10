Donna va al mercato, passa in tabaccheria e vince mezzo milione con grattino da cinque euro

Michele Bossini 31 ottobre 2021 a

Un 38 che cambia la vita. Grande vittoria ieri mattina alla tabaccheria di Andrea Focardi, in corso Italia a San Giovanni: con un tagliando di gratta e vinci da cinque euro ne sono stati vinti 500 mila. “A realizzare la vincita una donna, racconta il titolare Andrea Focardi - , non una cliente abituale ma saltuaria: era venuta qualche altra volta a comprare tagliandi gratta e vinci, non so neppure se sia di San Giovanni. Forse era venuta al mercato settimanale del sabato mattina, quando i clienti saltuari sono molti, come dimostra il fatto che le giocate sono più numerose che negli altri giorni”.

Focardi ricorda poi l’incredulità della donna quando gli ha chiesto di controllare al computer e la grande emozione quando le ha confermato che davvero aveva vinto mezzo milione.

La lotteria con la quale la vincitrice ha sfidato la dea bendata è stata quelle del 20X, la cui probabilità di vincere il massimo è una ogni 12.480.000 tagliandi. In pratica: si devono scoprire i numeri vincenti celati dall'immagine di quattro monete recanti il simbolo “€”, e nella sezione “i tuoi numeri”, si devono scoprire i numeri o simboli celati dall’immagine di quindici blocchetti di banconote. Se ne “I tuoi numeri” si trovano, una o più volte, uno o più “numeri vincenti” si vince il premio o la somma in premi corrispondenti. A premiare la donna il numero 38 il quale, in caso di uscita in entrambe le categorie valeva mezzo milione.

Il titolare sottolinea poi che da quando ha rilevato la tabaccheria, meno di due anni fa, non si erano mai verificate vincite di tale importi: ci si era fermati a poche migliaia di euro, che a confronto del mezzo milione sono solo spiccioli.

Nella primavera del 2010 si era verificata una strana coincidenza: due biglietti del “Miliardario” con la vincita massima erano stati venduti a poche ore di distanza in Valdarno, il primo a San Giovanni e il secondo a Montevarchi. La stessa lotteria istantanea alcuni mesi fa aveva premiato con mezzo milione di euro.

La vincita più grossa in Valdarno risale al 2009: l'estrazione del 6 gennaio aveva portato, grazie a un biglietto dello Lotteria Italia acquistata in un autogrill del veneziano, nelle tasche di un autotrasportatore di Castelfranco il quarto premio, per un milione e mezzo di euro.



