Arbitro colpisce involontariamente giocatore durante la partita e lo manda ko

Fatto inconsueto all'80° della partita tra Sinalungese e Terranuova Traiana, quinta giornata del campionato regionale di eccellenza Toscana. L'arbitro involontariamente ha colpito il giocatore valdarnese Borghesi al volto causandogli una ferita al naso e causando la sua sostituzione.

L'incontro, per la cronaca, è finito in pareggio: 1 a 1. Equa divisione della posta. Più incisiva la formazione ospite nel primo tempo che termina 0 a 0. Unica vera palla gol nei piedi di Brent Doka che, servito da Del Sante, calcia fuori solo davanti a Scarpelli. Nella ripresa la Sinalunghese si suicida al minuto 56 con un clamoroso passaggio sbagliato all'interno dell'area che permette a Vestri di battere in rete da due passi in mezzo a tre difensori.

Argilli al 60° decide di cambiare tutto e in contemporanea sostituisce tre giocatori inserendo Bjorn Doka, Trombesi e Casagni. La partita svolta anche perché il Terranuova Traiana cala il pressing e il meritato gol del pareggio arriva con Bucaletti che entra in area e viene abbattuto da Gautieri con netto fallo da rigore. Dal dischetto Biagi fulmina Scarpelli è fissa il risultato sull'1 a 1 al minuto 72.

Negli ultimi 15 minuti la Sinalunghese cerca la vittoria con Bjorn Doka e con Bucaletti ma la palla d'oro la calcia Biagi il cui tiro viene deviato in angolo a portiere battuto. Anche la Terranuova Traiana cerca il gol vittoria con due buone azioni ma non impensierisce mai Marini protetto da un Ibojo sontuoso.

Nella formazione locale inizia a pesare molto l'assenza di Francesconi a centrocampo e non è in caso che dopo il suo infortunio la Sinalunghese non abbia più vinto. Migliori in campo Ibojo e Leti per i locali, Cioce e Sacconi per gli ospiti. Discreto l' arbitraggio del direttore di gara Burgassi.

Sinalunghese: Marini, Leti, Papa, Ajidini (Canapini 37' - Trombesi 60') Ibojo, Corsetti, Cavallini (Venturini 90'), Biagi, Doka Br (Casagni 60'), Bucaletti, Del Sante (Doka Bj 60'). All. Argilli

Terranuova Traina: Scarpelli, Gualtieri (Tombeli 83'), Artini, Bega, Cioce, Farini (Neri 77'), Marzi, Massai, Vestri, Borghesi (Romano 63'), Sacconi. All. Calori

Reti: Vestri 54', 72' Biagi (rig.)

