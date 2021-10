Incensurato di Roma, 23 anni, arrestato con due chili di hashish in auto. Fermato due volte in A1 prima e dopo il rifornimento

31 ottobre 2021 a

Giovane di 23 anni, incensurato, arrestato con oltre due chili di hashish nell’auto: arrestato dalla Polizia Stradale di Battifolle. E' successo nei giorni scorsi nel tratto aretino dell'A1 e il ragazzo, di Roma, è incappato in un doppio controllo degli agenti. Prima, nel viaggio di andata, lo hanno trovato con 18 mila euro in contanti: ai poliziotti ha detto che gli servivano per comprare un'auto a Prato. Poi, nel viaggio di ritorno, a distanza di qualche ora, sulla sud, il controllo della sua Ford Fiesta ha permesso di trovare 2,2 chilogrammi di sostanza stupefacente.

Era il 29 ottobre lungo l’Autostrada del Sole, quando gli agenti della Sottosezione delle Polizia Stradale di Battifolle hanno fermato, per un normale controllo, l'utilitaria con a bordo il 23enne residente nella capitale. Non riuscendo a contenere il nervosismo, il giovane ha attirato l’attenzione dei poliziotti aretini, che hanno così effettuato la perquisizione della sua autovettura, all’interno della quale hanno rinvenuto uno zainetto con i 18 mila euro.

Il ragazzo, incalzato dagli agenti, ha cercato di giustificare il possesso di quell’ingente somma di denaro, dichiarando di doverlo utilizzare per l’acquisto di una macchina, La cosa è, però, apparsa quantomeno anomala e strana agli investigatori, i quali hanno lasciato andare il giovane, riproponendosi di effettuare un controllo nei confronti del giovane qualora fosse stato rintracciato a bordo della stessa auto nelle fasi del rientro verso Roma che sarebbe dovuto avvenire nelle ore successive così come dichiarato dallo stesso.

Attraverso la realizzazione di una mirata attività di osservazione, lungo la direttrice autostradale in direzione sud, i poliziotti di Battifolle sono riusciti quindi ad individuare, dopo alcune ore, la stessa vettura che transitava verso sud con a bordo il medesimo conducente.

Scattato il fermo del mezzo in questione, gli operatori hanno proceduto all’ispezione non rinvenendo più la somma di denaro, bensì 20 panetti di cellophane contenenti oltre l'hashish. Il trafficante è stato perciò tratto in arresto e la sostanza posta sotto sequestro. Dopo la convalida dell'arresto da parte del giudice di Arezzo, il giovane è stato messo agli arresti domiciliari in attesa della direttissima.

