L'Arezzo rialza la testa e risponde presente. La vittoria col Cascina, il Mago, gli under e le parole di mister Mariotti

Mariotti è soddisfatto nel post-gara di Arezzo - Cascina (3 a 0), soprattutto delle prestazioni dei ‘suoi’ giovani. “Oggi sono stati forti, bisogna riconoscerlo”, ha detto riferendosi ai quattro under scesi in campo dal 1’. “Il primo gol nasce da un’accelerazione di Mastino, ma anche Mancino e Campaner hanno giocato una bella partita”. Mariotti non cita Colombo solo perché ormai l’estremo difensore amaranto è diventato una certezza, ma nella lista c’è anche lui. Poi il mister ringrazia il pubblico “che ci ha sempre sostenuto”, ma lancia anche una frecciata alla classe arbitrale, riferendosi in particolare ai due episodi dubbi visti poco prima su Foggia e Muzzi: “Se continuiamo così avremo difficoltà a vincere il campionato. In queste ultime due partite ho visto qualcosa di clamoroso”.

Elogia la squadra, soprattutto per la reazione avuta nel secondo tempo (“Abbiamo risposto alla prestazione non bella di domenica”) e getta acqua sul fuoco con quello che ormai è diventato il suo marchio di fabbrica: “Non eravamo degli scappati casa domenica e non siamo fenomeni oggi”. Ha parlato anche Sparacello, autore del gol che ha sbloccato la partita: “La sconfitta di domenica scorsa bruciava ed eravamo arrabbiati, i tifosi si aspettavano una reazione, ma noi stessi volevamo reagire e l’abbiamo fatto. A prescindere da chi segna, questa è una squadra intelligente che mette il risultato davanti a tutto”. In difesa dal primo minuto si è rivisto anche Paride Pinna, reduce insieme a Cutolo dalla disgraziata stagione dell’anno scorso (“L’ho accantonata, pensiamo al presente, ha detto). “Siamo una squadra costruita per vincere – ha detto il numero 19 amaranto – vivo la concorrenza in maniera professionale, siamo un bel gruppo”.

L’Arezzo rialza la testa e gonfia il petto dopo il ko di Gavorrano. Mariotti aggiusta qualcosa in difesa con Pinna e Campaner al posto di Marchetti e Ruggeri dal 1’, poi al resto ci pensano là davanti. Al Comunale l’Arezzo piega il Cascina con un netto 3 a 0 che porta le firme di Sparacello e Strambelli, quest’ultimo autore di una doppietta. I gol arrivano tutti nella ripresa, dopo un primo tempo senza reti ma con la sensazione che l’Arezzo potesse sbloccarla da un momento all’altro.

Nei primi 45 minuti infatti i padroni di casa hanno avuto alcune occasioni per passare in vantaggio: la prima dopo appena 4’ con un colpo di testa di Lomasto terminato di poco a lato. Poi al 19’ con Sparacello che lanciato in profondità è bravo a prendere il tempo a Rizzato in uscita (un po’ sconsiderata, per la verità) e con il piazzato sfiora il palo. Il Cascina si affaccia timidamente dalle parti di Colombo (una conclusione di Geroni al 15’ per poco non lo beffa, ma nulla più).

Doppia occasione amaranto al 22’: prima Foggia a tu per tu con Rizzato si fa ipnotizzare, poi sulla respinta arriva Pinna con troppa foga e spara in curva. Al 27’ c’è da segnalare un contatto dubbio su Foggia in area del Cascia, ma l’arbitro lascia proseguire. Lo stesso Foggia al 44’ anticipa un difensore sul primo palo raccogliendo l’assist dalla sinistra di Strambelli, ma la palla esce di un soffio. Il rientro dagli spogliatoi è uno shock per il Cascina. Al 48’ Mancino si libera bene sulla destra e fa partire il cross con i giri giusti, al centro c’è Sparacello che salta più in alto di tutti e di testa batte Rizzato per l’1 a 0. Il tempo di battere il centro e il Cascina va sotto di due. Siamo al 50’ quando sale in cattedra il “Mago” Strambelli che dopo una buona combinazione al limite con Sparacello infila la palla all’angolino. Raddoppio amaranto e partita virtualmente chiusa.

L’orgoglio del Cascina viene fuori al 73’ quando Remorini ci prova con una gran botta da fuori, ma Colombo devia in angolo. Ed è proprio sugli sviluppi di quel corner che gli ospiti hanno l’occasione più grossa di tutta la partita: la palla arriva al centro per Geroni che calcia a botta sicura ma deve fare i conti con uno strepitoso Colombo. Per l’Arezzo la certezza che i tre punti sono davvero in cassaforte arriva a 4’ dal 90’. Mancino parte in contropiede, apre sulla destra per Strambelli che se l’aggiusta un attimo e batte Rizzato con il pallonetto: la palla bacia la parte bassa della traversa e finisce al di là della linea. L’arbitro fischia dopo 5’ di recupero, ma è solo una formalità, perché la partita era già chiusa. Merito di un Arezzo che ha dimostrato di saper reagire di squadra dopo la brutta sconfitta con il Gavorrano. Buone risposte dai quattro under Mastino, Mancino, Campaner e Colombo (che ormai è diventato una certezza). Strambelli poi si conferma giocatore fuori categoria. Ma è stata una vittoria di squadra, e Mariotti può sorridere. L’Arezzo ha ripreso il cammino e resta agganciata al gruppone di testa.

AREZZO (4-3-1-2): Colombo; Mastino, Lomasto, Pinna, Campaner (81' Ruggeri); Mancino, Aliperta (78' Pisanu), Sicurella; Strambelli (87' Marras D.); Foggia (81' Panatti), Sparacello (64' Muzzi).

A disposizione: Balucani, Marchetti, Evangelista, Memushi.

Allenatore: Marco Mariotti.

CASCINA (5-3-2): Rizzato; Arapi, Puleo, Geroni, Naldini, Pezzati, Carli (76' Zaccagnini), Malanchi (64' Bertolini), Mhilli (64' Silvano), Remorini, Marabese (64' Giani).

A disposizione: Sbrana, Rossi, Casanova, Pruneti, Biggeri.

Allenatore: Luca Polzella.

ARBITRO: Costantino Cardella di Torre del Greco (Ferdinando Savino di Napoli – Romualdo Piedipalumbo di Torre Annunziata).

RETI: 48' Sparacello, 50' 86’ Strambelli.

Spettatori: 1215. Recupero: 1' + 5'. Angoli: 3-6. Ammoniti 58’ Sparacello, 59′ Mariotti, 61′ Pinna, 65′ Pezzati, 80' Silvano



