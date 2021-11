Palestre e società sportive, arriva contributo economico dal comune di Arezzo

Marco Antonucci 02 novembre 2021 a

Un aiuto alle palestre e a quella parte del mondo dello sport che ha subito pesanti ricadute economiche per colpa della pandemia e che, fino ad oggi, non ha avuto accesso a contributi comunali.

La giunta guidata dal sindaco Alessandro Ghinelli ha deciso di stanziare 125 mila euro, un contributo straordinario di cui potranno beneficiare quanti non hanno potuto accedere alle varie misure di aiuto messe in campo in questi mesi di emergenza sanitaria da parte del Comune di Arezzo.

La delibera è stata approvata nei giorni scorsi e diventerà operativa non appena saranno definiti alcuni dettagli tecnici. Il contributo per ciascun soggetto che risulterà essere in possesso dei requisiti di ammissibilità non potrà superare i cinquemila euro. Una decisione, come spiega l’assessore comunale allo sport Federico Scapecchi, che punta a dare una mano ad un universo, quello sportivo, caratterizzato anche dalle attività delle palestre e non solo che hanno subito forti contraccolpi economici a causa dell’emergenza Covid.

Un contributo straordinario, si legge nel provvedimento della giunta, che andrà a sostegno di società sportive e imprese del settore dello sport che, “nel corso del 2021 hanno dovuto sostenere spese rilevanti a fronte della chiusura degli impianti e la riduzione del numero di atleti, in quanto solo gli agonisti hanno potuto proseguire le attività fino all’aprile 2021”. I 125 mila euro, spiega ancora il testo che ha ricevuto il via libera della giunta, “saranno finalizzati alla parziale copertura delle spese correnti dei soggetti sportivi per il regolare funzionamento degli impianti, per l’organizzazione delle attività e per la fruizione in sicurezza degli impianti e delle attività sportive”.

Una misura, entrando nel dettaglio tecnico, che adesso sarà esaminata dagli uffici comunali che saranno chiamati a predisporre gli avvisi pubblici necessari per la presentazione delle richieste di contributo da parte, viene specificato nella delibera, “delle società sportive senza scopo di lucro e dalle imprese e società sportive a scopo di lucro, con codice Ateco aderente alle tematiche dello sport”.



