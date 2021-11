Arezzo, processo Coingas: difese chiedono esclusione delle parti civili. Il tribunale decide il 30 novembre

02 novembre 2021 a

Processo Coingas aperto e subito rinviato al 30 novembre per decidere su due eccezioni presentate dalle difese degli imputati, undici in tutto (peculato, abuso d'ufficio, favoreggiamento e traffico illecito di influenze i reati). Aula della Vela del tribunale di Arezzo piena di avvocati, pubblico, giornalisti ma assenti quasi tutti gli imputati big tra cui spiccano Alessandro Ghinelli, sindaco di Arezzo e Francesco Macrì, presidente di Estra. In aula solo tre: Franco Scortecci, presidente Coingas, Mara Cacioli, ex contabile Coingas, Pier Ettore Olivetti Rason, avvocato fiorentino.

E' partita dai difensori degli imputati di favoreggiamento del peculato per le consulenze d'oro di Coingas (la presunta malversazione da circa mezzo milione) la richiesta di non ammettere come parti civili, per questo capo di imputazione, i comuni soci. Oggi si è aggiunto alla lista anche Castiglion Fiorentino.

I municipi che detengono quote di Coingas lamentano un danno in conseguenza della gestione di Coingas. Ma secondo gli avvocati non esiste un danno diretto rivendicabile per il favoreggiamento. La presidente del collegio di giudici, Ada Grignani, ha ascoltato le parti e scioglierà la riserva il 30 novembre.

In aula il procuratore Roberto Rossi, con a fianco il sostituto procuratore Chiara Pistolesi, che ha rivendicato la legittimità della posizione assunta dai comuni. Tre i filoni, le consulenze ai professionisti Olivetti Rason e Cocci, ritenute dalla procura inutili, non congrue e assegnate senza preliminare selezione pubblica, la nomina di Francesco Macrì nel cda di Estra, ritenuta un abuso d'ufficio e il presunto accordo con interessi personali sottostante alla nomina di Luca Amendola come presidente di Arezzo Multiservizi.

Su questo filone è stata depositata una memoria dall'avvocato Roberto Alboni, difensore del consigliere comunale Roberto Bardelli coinvolto per il presunto traffico illecito di influenze. Alboni chiede che questo procedimento abbia vita propria, davanti al giudice monocratico, stralciato quindi dal processo principale.

Tra i primi atti del processo ci sarà la definizione di un calendario di udienze con possibile sentenza entro l'estate. Numerosi i testimoni tra i quali, indicati dalle difese, anche esponenti della politica nazionale come Ignazio La Russa che dovrebbe testimoniare sugli equilibri politici nel centrodestra dopo le elezioni del 2015 che portarono alla vittoria di Ghinelli, sindaco di Arezzo.

