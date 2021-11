Incendio in appartamento, due persone intossicate dal fumo: una donna in codice rosso

05 novembre 2021 a

Incendio in appartamento, due persone intossicate. E' successo a Manciano di Castiglion Fiorentino questa mattina, venerdì 5 novembre, alle 9.50.

Una donna di 74 anni, che ha inspirato fumo, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Careggi per un successivo trasferimento in camera iperbarica. Un'altra donna è stata trasportata all'ospedale di zona della Fratta e alla luce della valutazione medica sarà destinata all'unità ospedaliera più appropriata.

Sul posto, nella frazione di Castiglion Fiorentino, sono intervenute l'automedica dell'ospedale della Fratta, due ambulanze BLSD e i vigili del fuoco.

