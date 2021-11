Morte di Helenia, nuova perizia: colpo di sonno patologico, automobilista verso proscioglimento. La famiglia non ci sta

Luca Serafini 06 novembre 2021 a

a

a

Caso Helenia Rapini verso il proscioglimento dell’imputato. “Colpo di sonno patologico”: la nuova perizia medico legale disposta dal giudice scagiona l’automobilista accusato di omicidio stradale. L’uomo che esattamente due anni fa - 6 novembre 2019, via di Ristradelle - invase la corsia di marcia di Helenia, 29 anni, morta nello schianto, era davvero “affetto da Sindrome delle apnee ostruttive del sonno”, anche se “non aveva conoscenza di essere affetto dalla patologia Osas” e prima di quel maledetto pomeriggio non aveva mai perso conoscenza. La disgrazia, secondo la perizia, è effettivamente riconducibile al malore.

La relazione è stata depositata il 4 novembre dal dottor Pier Guido Ciabatti, direttore di Otorinolaringoiatria dell’Asl Toscana sud est, e conferma quanto la difesa di Marco C., 46 anni, aveva prodotto al gup Giulia Soldini con la consulenza di parte del dottor Pasquale Giuseppe Macrì. E cioè: imputato non condannabile perché “incapace di intendere e di volere al momento del fatto”. Nessun uso di alcol o di altre sostanze, nessuna colpa riferibile alla condotta di guida ma un colpo di sonno imprevedibile e inevitabile capitato in quel momento, mentre guidava la macchina e incrociava la sfortunata ragazza.

Una conclusione che sarà esposta nell’udienza del 16 novembre. L’elaborato dello specialista Ciabatti sembra destinato a chiudere la delicata vicenda giudiziaria senza alcuna condanna per l’aretino che era al volante della Nissan Qashqai che deviò dalla sua direzione di marcia e senza alcuna frenata finì contro la Hyundai Atos. L’impatto, violento, non dette scampo a Helenia, grande amica degli animali, volontaria al canile. Il dottor Ciabatti ha risposto ai tre quesiti posti dal giudice Soldini, dopo aver inquadrato le caratteristiche della patologia Osas (Obstructive sleep apnea syndrome): l’ostruzione completa o parziale della faringe, una alterazione delle vie aeree che impedisce al flusso d’aria, passato da naso e bocca, di arrivare ai polmoni. Un deficit che riduce la concentrazione di ossigeno nel sangue arterioso e produce la perdita di coscienza, il colpo di sonno patologico appunto.

Dopo l’incidente stradale Marco C. fu soccorso e trasportato a Careggi: nessuna sostanza nel sangue, solo una pressione alta ma l’esatta diagnosi della Osas, a seguito di visite ed esami, ci fu tre mesi dopo. Secondo il perito il percorso diagnostico è stato corretto. Un grave disturbo del sonno che pure non si era palesato in precedenza con sintomatologia. Ciabatti scrive, rispondendo al giudice: “Con molta probabilità l’automobilista non era perfettamente cosciente, in quanto in preda a colpo di sonno”, “la patologia Osas resta la causa più verosimile alla base della dinamica dell’incidente”. E ancora: “la patologia era già presente al momento dell’incidente” e questo viene dedotto dalla rilevazione, fin nelle ore dopo lo scontro, della ipertensione successiva e persistente. Il grado di gravità riscontrato da Ciabatti nell’imputato “è valutabile da moderato a grave”, anzi stando alle ultime ricerche e studi “può essere inquadrato più in grado grave piuttosto che moderato”.

Un esito che sembra incanalare il procedimento penale verso il proscioglimento, come chiesto dalla difesa con l’avvocato David Scarabicchi, per assenza di capacità volitiva e intellettiva del soggetto alla guida. Da parte sua la famiglia di Helenia, appresa la notizia della relazione medico legale, esprime con l’avvocato Francesco Valli “grande perplessità e delusione” per un elaborato di poche pagine “non approfondito né esaustivo” senza che siano stati effettuati nuovi esami strumentali per verificare e confermare quanto rappresentato nella consulenza di parte prodotta nell’udienza preliminare.

L’avvocato Valli, che assiste il babbo di Helenia, Silvano Rapini, pur non essendo parte del processo (c’è stata la definizione in sede civile del danno patito) ritiene anche che l’incarico andava affidato ad uno pneumologo e non ad un otorinolaringoiatra. C’è grande scontento da parte della famiglia che anche con un sit in ha chiesto giustizia e non si arrende all’idea che Helenia è morta per essere passata nel momento sbagliato sul posto sbagliato. Anche perché la velocità dell’auto era di 70 kmh su tratto con limite 50. Oggi il secondo anniversario è ancora più amaro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.