Arezzo, nasce un nuovo parco in via don Minzoni. Iniziati i lavori per due milioni, ecco come sarà

Lavori al via per il nuovo parco di via don Minzoni. Le ruspe sono già entrate in azione. Iniziati gli scavi. Presto la città avrà una nuova maxi area verde attrezzata. Per adesso sulla striscia di terreno che costeggia il raccordo si sono alzate delle montagne di terreno ma pian piano prenderà forma una cittadella dello svago, dello sport e del divertimento.

Si tratta della riqualificazione urbana, sociale e culturale dell’area marginale al sovrappasso di viale Don Minzoni destinata a diventare un centro di attrazione polivalente per giovani, famiglie e sportivi. A lavori ultimati l'opera costerà due milioni di euro.

“Sono finalmente iniziati” annuncia l'assessore alle opere pubbliche del Comune di Arezzo, Alessandro Casi “i lavori per la riqualificazione dell’area verde sul raccordo.

Un intervento possibile grazie all’utilizzo delle risorse ministeriali del piano delle periferie. Entro il 2022 sorgerà un nuovo parco attrezzato destinato ad entrare nelle abitudini degli aretini. Sono convinto che verrà frequentato proprio grazie alla validità del progetto che prevede la realizzazione di un’area polivalente dove troveranno spazio un campo da basket, alcune aree attrezzate con giochi per bambini, i servizi igienici e un’area ristoro”.

L'ingresso è previsto da via Uguccione della Faggiuola, dalla zona di Pescaiola e l’area interessata è di 19 mila metri quadrati. Una maxi spazio che sarà vigilato e sul quale si accenderanno numerosi lampioni e anche le telecamere dell’impianto di vigilanza. “Sarà blindato” assicura l’assessore Casi “e completamente recintato per garantire sicurezza ai cittadini che lo frequenteranno”.

Al centro saranno previste due aree gioco attrezzate per i bambini più piccoli mentre nella parte che costeggia il raccordo sul lato di via Don Minzoni ci saranno due campi da calcetto e uno da basket. A rendere ancor più accogliente l’area ci sarà una pista ciclo-pedonale: un nuovo tratto che proietterà i ciclisti da via Pietro Nenni a via Uguccione della Faggiola.

A completare l’opera pubblica ci saranno spazi riservati al fitness e per il relax corredati da un’area dove saranno previsti gli spogliatoi. I nuovi giardini saranno privi di barriere architettoniche. C’è quindi attesa di veder concretizzarsi un progetto che affonda le origini nella precedente giunta e che inizia a concretizzarsi durante il secondo mandato di Ghinelli. Fra qualche settimana di sicuro prenderanno forma i viali e saranno definite le differente aree che comporranno il nuovo parco dove l’amministrazione comunale ha previsto anche l'installazione di barriere per proteggere dal rumore delle auto che percorrono la tangenziale.

