Uomo cade dalla bicicletta e perde l'orientamento: ritrovato di notte dopo febbrili ricerche

Si sono concluse poco prima delle tre di notte, nel migliore dei modi per fortuna, le ricerche dell’ottantenne de cui erano state perse le tracce dal pomeriggio di venerdì a San Giovanni. L’uomo era uscito in sella alla sua mountain-bike per una passeggiata nella zone del parco fluviale in zona Oltrarno, quando ha chiamato i parenti dicendo di esser caduto e di aver perso l’orientamento, senza quindi potere indicare in nessuna maniera il luogo delle caduta.

Dato l’allarme, sono iniziate le ricerche e a battere le sponde dell’Arno, fino alla notizia del ritrovamento un imponente dispiegamento di forze: i Vigili del fuoco del distaccamento di Montevarchi e del Comando di Arezzo, con la sala operativa mobile, coadiuvati dall’elicottero Drago che ha sorvolato la zona; pattuglie dei carabinieri della Compagnia di San Giovanni e gli agenti della polizia municipale, oltre a squadre del Gaib e della Misericordia di San Giovanni.

Successivamente sono arrivate in aiuto anche due squadre da Bibbiena. Attivato dalla centrale del 118 di Arezzo, alle ricerche ha preso parte anche il Soccorso Alpino squadra della Stazione Monte Falterona e della Stazione Foreste Casentinesi, per un totale di circa dieci tecnici. Il coordinamento delle squadre è stato effettuato dal Ter, tecnico di ricerca, del Soccorso Alpino. Questa figura è infatti specializzata nell’utilizzo delle tecnologie per la ricerca e soccorso in ambiente impervio, quali ad esempio i software cartografici, ha inoltre il compito di organizzare le squadre e le zone da perlustrare riuscendo a mantenere un contatto telefonico con il disperso fino a dopo la mezzanotte quando il suo telefono si è spento.

Ma una squadra del Soccorso Alpino, mentre setacciava una delle zone assegnate, ha individuato l’uomo vicino ad un campo scosceso, sotto un albero e tra l’erba incolta. L’uomo era in stato confusionale e d’ipotermia. È stato stabilizzato dal sanitario del Soccorso Alpino ed in seguito accompagnato fino ai mezzi di soccorso. Da lì è stato portato all’ambulanza che attendeva su strada”.

