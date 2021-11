Al Fedini va in scena il derby numero 39 tra Sangiovannese e Arezzo. Uomini e temi della sfida

Matteo Poggesi 07 novembre 2021 a

Tutto pronto per il 39esimo derby tra Sangiovannese ed Arezzo: alle 14.30 il fischio d’inizio tra le mura del Fedini.

A qualche anno di distanza dall’ultima volta, oggi pomeriggio Sangiovannese ed Arezzo torneranno a sfidarsi in campionato, nella gara valida come ottava giornata del girone E di Serie D. Al momento lo storico generale pende a favore della Sangiovannese con 12 successi, 15 pareggi e 11 vittorie amaranto. Bilancio che diventa ancora più marcato se si considerano le gare in Valdarno con 9 vittorie azzurre e 7 pareggi nei 19 incroci.

Tornando al presente, fin qui, le due squadre hanno vissuto una stagione agli antipodi. L’Arezzo, primo in classifica con 16 punti, ha collezionato cinque vittorie, un pareggio ed una sconfitta, mettendo a referto anche 15 gol ed incassandone 9, mentre la Sangiovannese, reduce dal pesantissimo ko per 5-1 sul campo del San Donato, di punti ne ha totalizzati soltanto 3, subendo 16 reti e realizzandone 7.

In casa azzurra, mister Iacobelli, che dovrà fare i conti con qualche problema di formazione a causa della sicura assenza di Lorenzoni e dei probabili forfait di Bellini e Lazzoni, ha chiesto una reazione alla sua squadra: “Rappresentiamo una piazza importante che ci permette di fare calcio. Stiamo vivendo un momento difficile ed i tifosi sono stati fin troppo pazienti.

Giocheremo contro la squadra più forte del girone e servirà una prestazione da uomini veri. In settimana ci siamo allenati bene ed abbiamo analizzato i nostri errori”. Il tecnico campano si affiderà al suo classico 4-2-3-1, dando spazio anche al recuperato Calosi: in porta Cipriani; difesa a quattro composta dalla coppia centrale Rosseti-Fanetti e dagli esterni Moruzzi e Migliorini; a centrocampo Baldesi farà coppia con Di Vito; davanti, a supporto di Vassallo, ci saranno Boganini, Calosi e Bencini.

Sul fronte Arezzo anche mister Mariotti dovrà fare a meno di qualche interprete. Saranno sicuramente assenti Cutolo, in fase di recupero dopo la lesione al flessore, e Pisanu mentre Colombo, Aliperta e Biondi dovrebbero essere convocati, come confermato dal tecnico in conferenza stampa: “Pisanu non ci sarà perchè ha subito un colpo duro in allenamento e non verrà convocato. Colombo, invece, si è allenato bene e se non avvertirà più il fastidio degli ultimi giorni sarà in campo. Ci aspetterà una gara molto difficile, un derby contro una squadra che, a differenza di quanto la classifica stia raccontando, ha ottimi interpreti in ogni reparto. Dovremo essere particolarmente bravi per dimostrare di essere davvero più forti di loro.

Dubbi di formazione? Ne ho almeno un paio ed è merito dei ragazzi che danno sempre il massimo”. L’Arezzo dovrebbe scendere in campo dal primo minuto quasi a specchio rispetto alla Sangiovannese (4-3-3): Colombo in porta; Mastino e Campaner sugli esterni difensivi e Lomasto e Pinna al centro; in mediana Sicurella, Aliperta e Mancino; davanti Strambelli, Foggia e Sparacello cercheranno di fare sognare gli oltre 400 aretini in trasferta.

Arbitro della sfida Antonio Monesi di Crotone, coadiuvato da Marco Giudice di Frosinone e da Emilio Giulio Leonardi di Ostia Lido. Il fischietto calabrese è al quarto anno in Serie D e questa stagione ha già diretto cinque incontri, oltre a due designazioni come quarto uomo in Lega Pro.

