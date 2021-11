L'Arezzo stecca nel derby con la Sangio (prima vittoria), chiede scusa e promette: "Riprendiamo il cammino"

Matteo Poggesi 08 novembre 2021 a

a

a

Umore nero in casa Arezzo dopo la sconfitta nel derby con la Sangiovannese (1 a 0) con la presenza in sala stampa di capitan Strambelli a rappresentanza di tutta la squadra: "In primis voglio chiedere pubblicamente scusa ai tifosi a nome di tutti noi. Abbiamo steccato una gara di cui sapevamo l'importanza emotiva, oltre ai tre punti in palio, e siamo veramente amareggiati. Conosciamo i nostri valori e questa sconfitta non fermerà il nostro cammino. Abbiamo davanti un percorso molto lungo e faremo i conti alla fine. Siamo l’Arezzo e vogliamo raggiungere l’obiettivo che società e piazza meritano. Oggi (ieri ndr) non servono scusanti, abbiamo deluso. Dovremo guardarci negli occhi ed analizzare gli errori, senza alibi, per evitare di commetterli anche in futuro. Sicuramente servirà unione e nessuno dovrà puntare il dito verso i più giovani. Se vi sono delle responsabilità, sono assolutamente di noi più esperti”.

Poi microfono aperto anche per l'AD amaranto Sabatino Selvaggio: "Dobbiamo chiedere scusa ai tifosi e continuare a lavorare intensamente. Servirà maggiore concentrazione in ogni reparto e sicuramente più cinismo sotto porta per vincere questo campionato. Espulsione di Ruggeri? Non è assolutamente un segnale di malessere della squadra, anzi, al contrario testimonia la voglia di vincere che tutti i ragazzi hanno avuto fin dal primo minuto”. E domenica prossima nuova trasferta sul campo di Città di Castello.

Grandissima soddisfazione nel post partita per il tecnico azzurro Agostino Iacobelli: "È una vittoria importantissima. Non abbiamo giocato sicuramente la nostra migliore partita, né tecnicamente, né tatticamente, ma oggi (ieri ndr) serviva soprattutto trasmettere segnali positivi dopo le ultime sconfitte e la squadra ha risposto alla grande, vincendo grazie al carattere ed alla concentrazione con cui ha interpretato la gara. Siamo stati bravi a soffrire quando la partita ce lo ha imposto ma nel finale avremmo dovuto cercare di chiuderla per non rischiare qualche beffa".

Il mister poi spiega come abbia preparato la sfida durante la settimana: "Abbiamo scelto di schierarci con il 4-3-3, rispetto al classico 4-2-3-1, per oscurare Strambelli tra le linee. La prestazione di Nannini davanti alla difesa è stata eccezionale. Calosi? In Serie D fa la differenza. Lo stavamo aspettando dopo l'infortunio ed ora ce lo teniamo stretto". Infine, un passaggio anche sull'episodio che ha deciso l'incontro, il rigore:

"Vassallo è bravissimo a proteggere palla. Festeggio la vittoria. È il nostro primo successo stagionale ma servirà equilibrio. Se da un lato sono felicissimo perchè questo risultato darà fiducia a tutto l’ambiente ed è un grandissimo regalo che abbiamo fatto ai nostri tifosi, dall’altro non amo esaltarmi e sono consapevole che servirà ancora più impegno per raggiungere la salvezza”. Una vittoria importante per i colori biancazzurri che domenica prossima saranno sul campo del Livorno.

TABELLINO

Sangiovannese (4-3-3): Cipriani, Migliorini, Fanetti, Rosseti, Moruzzi, Nannini (45' st Boganini), Baldesi, Di Vito, Calosi, Lujerdean (31' st Bellini), Vassallo (45' st Polo). A disp.: Palagi, Calcinai, Tiranno, Bencini, Nannoni. All.: Iacobelli.

Arezzo (4-3-1-2): Colombo; Mastino, Lomasto, Pinna, Campaner (10' st Ruggeri), Mancino (21' st Marras D.), Panatti (29' st Aliperta), Sicurella (21' st Evangelista), Strambelli, Foggia (15' st Muzzi), Sparacello. A disp.: Balucani, Biondi, Marchetti, Tordella. All.: Mariotti

Arbitro: Monesi di Crotone (Giudice di Frosinone - Leonardi di Ostia Lido)

Reti: 4' st Vassallo (R)

Ammoniti: st 5' Foggia, 17' Panatti, 22' Baldesi, 22' Evangelista, 29' Strambelli, 31' Biondi

Espulsioni: 24' st Ruggeri

CRONACA

Orgoglio azzurro al “Fedini”, la Sangiovannese supera 1-0 l’Arezzo nel derby numero 39. Match winner Mirco Vassallo grazie al rigore trasformato ad inizio ripresa. Pronti, via, ci sono alcune novità nelle due formazioni rispetto a quelle scese in campo sette giorni fa. Mister Iacobelli cambia modulo e posiziona Nannini in mediana per schermare Strambelli, poi fa debuttare dal primo Calosi e Lujerdean, mentre Mariotti lascia inizialmente Aliperta in panchina dando spazio alla fisicità di Panatti.

Nel primo tempo nessuna delle due squadre sblocca il punteggio ma la frazione è comunque ricca di emozioni. Il Cavallino impiega soltanto centoventi secondi per affacciarsi dalle parti di Cipriani con la conclusione da fuori del solito Strambelli, poi al 7’ ci prova anche il Marzocco con un altro tiro dalla lunga distanza, questa volta dell’ottimo Calosi, ma Colombo blocca senza problemi. Al 15’ si accende Vassallo che si libera bene in area calciando però altissimo e due minuti più tardi lo stesso numero 9 azzurro potrebbe sbloccare l’incontro: bella azione personale di Moruzzi che mette al centro, la difesa ospite buca l’intervento ma Vassallo sul più bello “cicca” la sfera sprecando una clamorosa palla goal.

È l’ultima occasione azzurra dei primi quarantacinque minuti perchè l’Arezzo mette il turbo grazie soprattutto alle giocate di Strambelli e Mancino. Al 20’ il capitano amaranto ci prova su punizione, poi al 29’ è il turno di Panatti che dal limite dell’area spara in curva. Al 35’ una bellissima combinazione proprio tra Strambelli e Mancino libera quest’ultimo in area ma il suo sinistro viene incredibilmente neutralizzato da Cipriani. Prima del tè caldo c’è tempo per un’altra grande emozione in casa Arezzo: Mancino inventa trovando l’inserimento perfetto di Sicurella che, di testa, totalmente solo, prova a piazzare la sfera ma non trova lo specchio della porta.

Al rientro dagli spogliatoi la partita si accende e dopo quattro giri di lancette Pinna atterra in area Vassallo, l’arbitro non ha dubbi ed assegna il rigore alla Sangiovannese. Dal dischetto si presenta proprio Vassallo che è glaciale: palla al sette e 1-0. Lo svantaggio non spegne il forcing offensivo ospite, sostenuto anche dagli oltre 600 tifosi arrivati in Valdarno, ma al 69’ arriva il secondo, decisivo, episodio di giornata: follia colossale di Ruggeri che entra in ritardo su Migliorini, rosso diretto ed Arezzo in dieci. Il Cavallino continua a spingere, la Sangiovannese si chiude dietro e prova a ripartire appena recuperata palla. Prima del triplice fischio l’arrembaggio amaranto libera alla conclusione Marras al 91’ e Sparacello al 95’ ma Cipriani chiude la saracinesca. La Sangiovannese festeggia, l’Arezzo va sotto la curva a chiedere scusa ai propri tifosi.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.