Fallimento La Castelnuovese, Rosi (ex presidente Bpel) e altri quattro davanti al giudice per bancarotta

Non c’è tempo di rifiatare per Lorenzo Rosi, ultimo presidente di Banca Etruria. Assolto lo scorso primo ottobre nel processo per la presunta bancarotta di Bpel, per Rosi ora c’è un altro insidioso passaggio: l’accusa di bancarotta legata al tracollo de La Castelnuovese da lui guidata dal luglio 2008 al luglio 2014.

Una cooperativa, quella con sede a San Giovanni Valdarno, che prima di naufragare nel default ha firmato una serie di prestigiose costruzioni tra le quali solo per citarne solo una l’outlet di Foiano, il villaggio della moda. Lorenzo Rosi deve rispondere di bancarotta fraudolenta insieme ad altre quattro persone: Fabio Fabrizi, Alessio Ferrabuoi, Matteo Frosini, Francesco Del Branca. Tutti quanti hanno ricoperto ruoli guida ne La Castelnuovese società cooperativa e secondo il capo d’imputazione, tutto da dimostrare, avrebbero “dissipato” 16.497.245 euro della società capogruppo: finanziamenti o crediti trasferiti a società del gruppo “in evidente dissesto economico-finanziario”. Operazioni con le quali, sempre secondo la procura di Arezzo, avrebbero “arrecato pregiudizio ai creditori, procurandosi un ingiusto vantaggio”.

Con le loro condotte, i vertici della cooperativa edilizia avrebbero “reso impossibile la restituzione delle somme già al momento dell’erogazione e in assenza di adeguate forme di garanzia” e per quei quasi 16 milioni e mezzo non vi sarebbe mai stata richiesta di restituzione. Nel dettaglio, le società verso le quali andarono i patrimoni de La Castelnuovese, sono: Toscana Progetti srl, La Castelnuovese Inerti srl in fallimento, Città Sant’Angelo sviluppo srl in fallimento, Mandò Village srl in fallimento, Cantiere Italia srl in fallimento, Infrastrutture leggere srl in fallimento, Tuscany company store srl, Pescara outlet società consortile a responsabilità limitata in liquidazione, Metodo srl, Innova Re srl già Rekey srl, Consorzio integra società cooperativa, Foiano outlet scarl e Sei Toscana scarl, Consorzio cooperative costruzioni.

Giovedì davanti al gup di Arezzo era in programma l’udienza preliminare per i cinque imputati. Al giudice è stata avanzata la richiesta di unire questo procedimento a quello relativo ad altre presunte bancarotte di società controllate al cento per cento da La Castelnuovese, con udienza fissata a dicembre. Si attende una decisione. Il capo d’imputazione include, per il solo Rosi, anche una serie di polizze e fideiussioni per quasi 21 milioni e pure qui si ipotizza una dissipazione con danno ai creditori perché gli importi sarebbero stati “iscritti al patrimonio fallimentare, richiesti dal sistema bancario a fronte di garanzie fideiussorie rilasciate dalla fallita La Castelnuovese in favore di società controllate risultate inadempienti all’assolvimento delle proprie obbligazioni contrattuali” e cioè Mandò Village e Castelnuovese inerti.

In aula erano presenti l’avvocato Antonino Giunta per Rosi, l’avvocato Niki Rappuoli per Fabrizi e l’avvocato Neri Pinucci per Alessio Ferrabuoi, a difendere Frosini sono gli avvocati Luca Sirotti e Corrado Olmo mentre l’avvocato Gabriele Donno assiste Del Branca. Parti offese nel processo istruito dal pm Julia Maggiore sono i curatori fallimentari de La Castelnuovese, dichiarata fallita il 18 maggio 2017. Fu la loro relazione a far aprire l’inchiesta per bancarotta.

Le difese affilano le armi per contrastare l’ipotesi mossa dalla procura: regolari e legittimi trasferimenti per operazioni commerciali intra gruppo. Ci sarà modo di argomentare. Sul processo Etruria è caduta l’accusa per Rosi sui 4,8 milioni per l’outlet abruzzese non rientrati in Bpel. Non fu dissipazione da parte della banca di cui Rosi - figura di spicco dell’economia aretina - è stato l’ultimo timoniere prima del commissariamento (febbraio 2015) seguito poi dalla liquidazione coatta del novembre 2015.

