Uomo di 36 anni precipita dal terrazzo alto otto metri: grave. Era insieme alla compagna

Un uomo di 36 anni originario della Romania è precipitato dal terrazzo dell'abitazione dove vive con la compagna di 47 anni. Ha riportato lesioni alla testa ed è stato trasportato in codice rosso alle Scotte di Siena. Prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita.

I carabinieri di Subbiano e della compagnia di Arezzo stanno svolgendo indagini per ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto. Risulta che il 36enne avesse assunto alcol e non fosse perfettamente lucido. Potrebbe trattarsi di un incidente.

Sono stati i vicini di casa, allarmati dal trambusto, a chiamare i soccorsi. Sul posto intorno alla mezzanotte di domenica 14 novembre sono intervenuti gli operatori dell'emergenza sanitaria e il ferito è stato trasportato al policlinico senese dove si trova ricoverato. Nella caduta da una altezza di otto metri l'uomo ha riportato lesioni serie.

