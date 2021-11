Arezzo, maxi blitz alla ex Lebole trasformata in dormitorio: 12 immigrati portati in questura

16 novembre 2021 a

a

a

Maxi blitz all'alba alla ex Lebole, area industriale dismessa da venti anni alla immediata periferia di Arezzo. Dodici clandestini dormivano nei locali. La polizia di Stato e la polizia municipale alle prime ore di oggi, martedì 16 novembre, hanno cinturato la superficie e gli immobili che ospitavano la grande azienda della moda. Un folto gruppo di cittadini provenienti dall'Africa avevano occupato i locali abusivamente. Sono stati portati in questura per identificazione e accertamenti sulla loro presenza in Italia, se si tratta di clandestini o regolari. L'operazione ha visto impiegati molti uomini e mezzi e anche l'elicottero ha sorvolato la zona per controllare dall'alto la situazione.

La ex Lebole è una ferita aperta per la città di Arezzo. Dopo aver inciso nella evoluzione economica e sociale del territorio negli anni del boom economico, dopo la guida con la famiglia Lebole e l'intervento dello Stato, è passata in mano alla Marzotto e successivamente si è aperta la crisi e il percorso di chiusura.

Negli anni Duemila si era posto il problema del riutilizzo e le categorie economiche sbarrarono la strada all'Outlet che voleva insediarsi. Da allora nulla. Acquisita dalla famiglia Carrara, imprenditori della carta, l'area è oggetto di continui annunci sul via di un intervento di riqualificazione con destinazione commerciale, direzionale e residenziale. Ridisegnata sulle carte la viabilità. Ma tutto al palo e investitori in giro non se ne vedono.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.