Uomo di 49 anni di Montevarchi muore nell'auto incastrata sotto camion a San Giovanni

Un uomo di 49 anni è morto in un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio, mercoledì 17 novembre, in Valdarno. La vittima, di Montevarchi, viaggiava su un'auto che si è scontrata con un mezzo pesante in località Badiola nel comune di San Giovanni Valdarno.

L'incidente si è verificato alle 16.18. La macchina è rimasta incastrata sotto il camion e per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono accorsi i soccorritori con l'automedica e l'ambulanza ed è stato attivato l'elicottero Pegaso che però, ricevuta la notizia del decesso, ha fatto rientro alla base. Il medico dell'emergenza, infatti, una volta arrivato allla Badiola ha constatato il decesso del 49enne. Notizie ancora frammentarie.

