Arezzo, parroco trova ordigno bellico dietro alla chiesa. Altro residuato in una cantina, da inizio anno quaranta bombe

Parroco trova ordigno bellico mentre pulisce un terreno incolto nei pressi della chiesa, segnala il rinvenimento alle autorità e sul posto intervengono gli artificieri.

E’ successo a Le Ville di Monterchi e il residuato della seconda guerra mondiale era vicino alla chiesa di Santa Maria della Pace. Gli specialisti del Genio Pontieri di Piacenza sono intervenuti ieri mattina nella località della Valtiberina, precedentemente messa in sicurezza, e hanno fatto brillare l’oggetto in un luogo idoneo. Si trattava di una piccola bomba di aereo di fabbricazione tedesca.

Sempre ieri, nel pomeriggio, gli artificieri si sono spostati a Castel Focognano dove hanno neutralizzato una granata d’artiglieria da 120 mm di fabbricazione italiana. La bomba è riemersa durante la pulizia di uno scantinato di un condominio.

Non si è resa necessaria l’evacuazione del palazzo in quanto l’ordigno non presentava il congegno d’innesco. Dall’inizio dell’anno 42 gli interventi del Comando Forze Operative Nord di Padova per la bonifica di ordigni nell’Aretino, su segnalazione della Prefettura. L’invito degli esperti è quello, quando si trovano oggetti sospetti, di non toccarli e di avvisare i carabinieri.

