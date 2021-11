Arezzo, esposte in questura le bici trovate nel blitz alla ex Lebole. Chi ha subito furti si può presentare

18 novembre 2021 a

Showroom di biciclette monopattini in questura. Mezzi a due ruote trovati alla ex Lebole nel blitz di martedì quando l’area industriale dismessa da decenni è stata cinturata con un’operazione condotta da polizia e municipale. Si tratta di refurtiva che gli agenti hanno recuperato negli ambienti trasformati in dormitorio di clandestini e magazzino di droghe. La polizia di Stato fa sapere alla cittadinanza che chi ha subito un furto e ritiene di essere il proprietario di una delle bici o monopattini, può presentarsi negli uffici di via Filippo Lippi.

Occorre però mostrare la denuncia di furto fatta al momento della sparizione del proprio bene. Accertata l’effettiva riconducibilità al derubato, l’oggetto verrà restituito. Il fenomeno dei furti di bici in città è sempre esistito: un mercato parallelo per racimolare qualche soldo. Probabilmente i velocipedi erano stati portati alla ex Lebole in attesa di venire piazzati in qualche modo.

Oppure servivano agli abusivi della fabbrica dismessa per i loro spostamenti. Intanto, per dieci dei dodici africani denunciati per occupazione abusiva, irregolari, è scattato il decreto di espulsione ma senza accompagnamento alla frontiera. Quindi potrebbero riapparire da qualche altra parte. Solo uno arrestato, per droga, in quanto pregiudicato. Quanto al recupero dell’area Lebole, Comune proprietà (Carrara) assicurano di seguire il progetto. Dal 2002 si attende la vera svolta.

IL BLITZ

La ex Lebole è ancora il dormitorio di ladri, spacciatori e disperati. E la vergogna di una città che dal 2002 non è riuscita a dargli un senso. In dodici, tutti africani, ieri mattina hanno avuto il brusco risveglio di polizia e agenti della municipale. Gli uffici della fabbrica della moda chiusa da Marzotto trasformati in camere e alloggi di fortuna: materassi, cucine da campeggio, divani e altro mobilio. Per uno è scattato l’arresto: è un pregiudicato del Senegal e il cane antidroga della polizia ha fiutato sostanza stupefacente nella tasca del suo giaccone.

Un altro è stato denunciato per lo stesso motivo e le dosi le teneva nascoste nel giaciglio. Eroina e cocaina trovate addosso anche ad altri due immigrati. Per tutti è scattata la denuncia per occupazione abusiva di edifici. Dieci sono risultati clandestini e denunciati. Oltre che albergo del degrado e luogo di traffico della droga, la ex Lebole è magazzino di merce rubata.

Nel corso della maxi operazione, durata ore, trovate biciclette, alcune nuove ed in ottimo stato, e monopattini di provenienza furtiva. Verranno svolti accertamenti per associarli a furti commessi in precedenza. Si è levato in volo anche l’elicottero della polizia ieri mattina per il blitz, considerata la vastità dell’area in abbandono alle porte di Arezzo. “Qui va spianato tutto”, dicevano ieri i passanti.

Ma dalla chiusura di Marzotto a oggi, salvo qualche parentesi (deposito Prada, corse di kart) qui comanda il degrado. Nonostante le recinzioni, un buco si trova sempre per entrare. Lo sgombero ha visto impegnati uomini dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura, squadra mobile, reparto prevenzione crimine e reparto mobile di Firenze, unità cinofila, scientifica, la Polizia municipale. Proprietario della superficie è l’imprenditore pistoiese della carta Marco Carrara. L’acquisizione per 27 miliardi di vecchie lire fu considerata una vittoria per scongiurare l’arrivo dell’Outlet.

Negli anni progetti e annunci si sono susseguiti ma solo fumo. Tutt’oggi regna l’incertezza, l’addio di Esselunga ha complicato tutto. Qui dovrebbe sorgere un village con alimentari, abbigliamento (Globo), tecnologici (Euronics) e altro. Cancellata la torre-hotel. Adottata la variante urbanistica e disegni della nuova viabilità pronti (raddoppio del tratto di raccordo e svincolo) ma convenzione da sottoscrivere con relative fideiussioni che attende da pezzo. Le amministrazioni Lucherini, Fanfani e Ghinelli non hanno salutato l’inizio dei lavori. Là dove si creava l’eleganza made in Italy domina la vergogna. Ruspe mai viste, disperati e balordi tanti. Ma Carrara promette: “Io lavoro per dare un futuro alla ex Lebole”.

Luca Serafini

