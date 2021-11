Medici della speranza in missione nella Sierra Leone che soffre: lebbrosario, scuola e occhiali. Fotovoltaico per l'ospedale

Piero Rossi 18 novembre 2021 a

a

a

Sono partiti i volontari organizzati dalla associazione Occhi della Speranza alla volta della Sierra Leone, dove rimarranno sino all'inizio di dicembre. Da Firenze a Parigi, poi volo a Freetown, capitale dello stato africano. Si tratta di un gruppo di medici e operatori della sanità di Castiglion Fiorentino, come il dottor Gabriele Menci (chirurgo), il dottor Fabio Fabianelli (pneumologo) e l'ottica Maria Amadori, insieme al dottor Alessandro Crocioni (radiologo ed ecografista) ed al dottor Bruno Fattori (otorinolaringoiatra), dell'Università di Pisa, al suo esordio in squadra.

Il gruppo ha soggiornato altre volte nel paese africano ma la pandemia aveva impedito le missioni negli ultimi due anni. E' dal 2002 che opera l'associazione guidata da Carlo Landucci, che ha realizzato e sostiene progetti in Zambia – lebbrosario, scuole e altre strutture di assistenza in collaborazione con le Suore Battistine - e in Sierra Leone, dapprima nel nord del paese, a Kabala, e successivamente a Lokomasama, a pochi chilometri dalla capitale.

Il prezioso riferimento sul posto è un missionario dei Saveriani, Padre Ignazio, che ha realizzato importanti strutture anche con il sostegno di una onlus sarda denominata Love Bridge. Presso la missione di Padre Ignazio l'associazione castiglionese ha costruito un ospedale: “Siamo grati ai volontari che appena possono vanno ad operare sul posto, senza di loro il nostro aiuto sarebbe meno efficace.

Per questo sto cercando di mettere su vari nuclei, partendo da quelli esistenti, per far sì che in futuro possiamo essere presenti più a lungo presso l'ospedale di Padre Ignazio”. Da domani fino al 2 dicembre saranno giornate intense per i volontari: visite, interventi chirurgici, medicazioni, esami ottici, occhiali per grandi e bambini, che rimangono esterrefatti quando “miracolosamente” ci vedono meglio e si specchiano con gli occhiali alla Mughini sopra il naso.

Qualche settimana fa a Freetown c'è stata una grande esplosione, seguita all'incidente che ha coinvolto una autocisterna che trasportava carburante. Centinaia di morti e ustionati che la carente sanità locale non può curare. Molti sono finiti nell'ospedale di Padre Ignazio e attendono l'arrivo dei medici italiani per le cure.

Alla delegazione medica si unirà un altro gruppo di volontari di Occhi della Speranza. Con Carlo Landucci ci saranno Angiolo Barneschi, Giovanni Castigli e Gilberto Roganti, che seguiranno la realizzazione di un impianto fotovoltaico per l'ospedale. Sul posto la corrente viene attualmente prodotta tramite generatori costosi e spesso soggetti a guasti difficili da riparare.

Alla realizzazione della nuova struttura contribuisce molto la ditta Menci, così come l’azienda Fabianelli è spesso al fianco di Occhi della Speranza. Il costruendo impianto fotovoltaico fa seguito ad altre due perle progettate dai tecnici del gruppo: l'impianto di potabilizzazione e imbottigliamento dell'acqua e quello per la produzione della varechina, preziosi più dell'oro in Sierra Leone.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.