L'Arezzo ci ripensa, esonerato l'allenatore Marco Mariotti. Guida tecnica ad Andrea Sussi (per ora)

Il pari raggiunto dal San Donato è costato il posto all'allenatore dell'Arezzo, Marco Mariotti il quale in un primo momento aveva ricevuto la fiducia della società. Con un comunicato diramato alle 11 di lunedì 22 novembre invece, l'Arezzo ha deciso di prendere un'altra strada: "La Società Sportiva Arezzo - si legge - comunica di aver sollevato in data odierna l’allenatore Marco Mariotti dalla guida della prima squadra. L'Arezzo ringrazia mister Mariotti per la dedizione e il lavoro svolto per il Club durante questi mesi. La Società Sportiva Arezzo comunica inoltre che Andrea Sussi è stato incaricato con effetto immediato della gestione della prima squadra. Il Cavallino formula a mister Sussi il migliore in bocca al lupo. Nelle prossime ore la Società Sportiva Arezzo comunicherà l'orario della conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore che si svolgerà nella giornata di domani. L'appuntamento è riservato ai soli giornalisti in possesso del Green pass".

