Grave operaio caduto da altezza di cinque metri nel cantiere di Sansepolcro per il ponte sul Tevere

Grave operaio di 35 anni caduto mentre lavorava nel cantiere per il nuovo ponte sul Tevere a Sansepolcro. L'uomo, di Caserta, è precipitato dal trabattello da una altezza di cinque metri ed ha riportato serie lesioni. L'infortunio sul lavoro è avvenuto questa mattina, venerdì 26 novembre, alle 8.30. Sul posto per i soccorsi sono intervenuti l'elicottero Pegaso 1, l'automedica, l'ambulanza della Croce Rossa, gli operatori del Pils (sicurezza nei luoghi di lavoro) e i vigili del fuoco. L'operaio è stato trasportato con l'eliambulanza a Careggi in codice rosso.

