Su Estra Fratelli d'Italia difende Francesco Macrì, auspica ricorsi al Tar e attacca la Lega senza citarla

Marco Antonucci 28 novembre 2021

Fratelli d’Italia fa quadrato attorno a Francesco Macrì: “Ci auguriamo che oltre a Macrì e ad Estra, tutti i soggetti titolati scendano in campo, come Coingas e soprattutto il Comune di Arezzo, contro questa delibera che ha dei vizi concettuali da impugnare innanzi al Tar con immediata richiesta di sospensiva”.

A scendere in campo, intanto, ci hanno pensato i vertici del partito di Giorgia Meloni. La netta presa di posizione è tutta nelle parole del presidente provinciale Francesco Lucacci, del consigliere regionale Gabriele Veneri e del coordinatore regionale Fabrizio Rossi che non hanno mancato di recapitare una bacchettata ad un alleato politico.

Il riferimento, esplicito anche se non è citata espressamente, è alla Lega che, attraverso il segretario provinciale Matteo Grassi, ha chiesto di colmare quanto prima la lacuna che si è creata al vertice di Estra dopo che la delibera di Anac ha definito “inconferibile” l’incarico di presidente a Francesco Macrì: “Dagli alleati ci aspetteremmo lealtà e capacità di comprendere gli accadimenti e i provvedimenti, non richieste di poltrone del tutto improprie”.

“Estra” hanno ribadito gli esponenti di Fratelli d’Italia, “non è adatta per apprendisti professionisti, né per quelli stracotti. E soprattutto non può essere sottoposta ad appetiti di esponenti politici in cerca di affermazione o rilancio. Estra è una questione di rilevanza macro-regionale e nazionale e i soggetti deputati devono compiere le scelte più adeguate nell’interesse dell’azienda”. E su quello che viene definito come “l’improvvido commento del Pd al pronunciamento dell’Anac”, FdI decide che “non merita repliche”. Lucacci e Rossi, nel corso dell’incontro, hanno affrontato anche questioni per così dire più “tecniche”: “Se la prima nomina è valida (quella del 2016, ndr), come afferma Anac, non si può integrare l’abuso di ufficio. Se tale nomina è valida, seguendo un ragionamento su l’assenza delle deleghe gestionali, l’assunto dell’autorità fa mancare un elemento costitutivo del presunto reato e pensare di dilatarlo fino ad estenderlo alle nomine successive è una forzatura”.

Ribadisce il presidente provinciale di FdI: “Se si legge la delibera di Anac si giunge alla conclusione che la prima nomina di Macrì è assolutamente regolare”. Poi nel 2017 arrivano le cosiddette deleghe gestorie e Lucacci non è d’accordo sull’interpretazione che ne viene data nel provvedimento che stoppa la presidenza di Macrì. “Esprimiamo solidarietà” hanno ribadito Lucacci, Veneri e Rossi, “a Francesco Macrì verso il quale non tolleriamo più questo accanimento. Siamo in rispettoso silenzio da più di due anni, ma oggi, vista la tematica più giuridico amministrativa, non intendiamo più tacere su evidenti forzature”.

