Arezzo, avvistati lupi a San Leo e Ortali. Come dobbiamo comportarci: mai voltare le spalle

Si sono registrati nei giorni scorsi due avvistamenti di lupo, la prima volta nei campi a ridosso delle ultime abitazioni di San Leo, la seconda in località Ortali a 600 metri circa da Quarata. In entrambi i casi i cittadini hanno avvisato della situazione le autorità regionali. Oltre a segnalare eventuali nuovi casi di avvistamento alla mail [email protected] oppure su whatsapp al 3666817138, occorre seguire alcune regole di comportamento da tenere in caso di incrocio con il canide: non lasciare liberi animali da affezione o farli allontanare dalla sorveglianza, mai cercare di avvicinarlo ma allontanarsi senza voltargli le spalle e senza correre, non depositare rifiuti organici fuori dai cassonetti appositi.

