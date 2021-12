Arezzo, avvistamento lupi. Parla l'esperto: "Scendono a valle dietro le loro prede"

Francesca Muzzi 30 novembre 2021 a

Non bastavano i cinghiali vicino alle case, adesso ci si mettono anche i lupi. Sono tante le segnalazioni che in queste settimane sono arrivate al numero whatsapp della Regione Toscana. Le ultime parlano di avvistamenti a San Leo e Ortali. Lupi che si aggirano a valle, in cerca di cibo. Ma perché sono arrivati fin quaggiù e che cosa bisogna fare in caso di incontro con il lupo? Riccardo Burresi della Regione Toscana, si occupa della questione e intanto conferma: “Abbiamo avuto diverse segnalazioni da Arezzo. Non sappiamo se si tratta dello stesso esemplare che si sposta e viene visto più volte, oppure anche di altri esemplari”.

Ma perché scendono a valle?

“Perché il lupo segue la sua preda - risponde Burresi - Se in alto trova disponibilità di caprioli, cinghiali e successivamente di greggi, allora non arriva vicino alle case. Ma in questi mesi, tanti cinghiali sono arrivati nei centri abitati e il lupo, affamato va loro dietro, ecco perché li possiamo vedere, diciamo, così facilmente”.

Di solito viene segnalato un solo esemplare, ma è sempre così?

“Il lupo si muove in branco. Quando è da solo o si è perso, oppure è un esemplare vecchio che va a morire, oppure ancora è in cerca di cibo, ma difficilmente è da solo”.

Attacca l’uomo?

"No, la persona adulta no, perché ha paura e scappa. Può attaccare un bambino. Oppure un animale. Alcuni mesi fa una donna aveva segnalato che un lupo gli aveva mangiato il cane, il gatto e poi era arrivato fino alla soglia di casa. Si tratta di casi isolati, così come isolata era l’abitazione di chi aveva fatto la segnalazione”.

Quali sono le regole da seguire quando incontriamo un lupo?

“Prima di tutto evitare di mettersi a correre. Non girare mai le spalle al lupo, ma occorre continuare ad averlo di fronte, perché dare le spalle è un atteggiamento tipico delle sue prede. Se abbiamo animali con noi tenerli al guinzaglio. Non guardare mai negli occhi il lupo, ma anzi tenere un atteggiamento aggressivo e battere le mani nel caso l’animale tentasse un approccio”. “E poi - continua Burresi - non farsi i selfie insieme al lupo. E’ successo che spesso per immortalarsi insieme al lupo, qualcuno si facesse foto, un atteggiamento sbagliato”.

Ma gli avvistamenti di questi ultimi mesi, indicano una presenza più massiccia alle nostre latitudini?

“I lupi ci sono sempre stati, è solo che adesso considerato che c’è un’invasione di cinghiali, questi seguono le prede se in montagna non riescono a trovare cibo”.

Ad Arezzo gli ultimi due avvistamenti di lupo si sono registrati a ridosso delle ultime abitazioni di San Leo e in località Ortali a 600 metri circa da Quarata. In entrambi i casi i cittadini hanno avvisato della situazione le autorità regionali.

[TESTO-NERO]Ma quali sono i numeri da chiamare?

[/TESTO-NERO]“Si possono segnalare eventuali nuovi casi di avvistamento alla mail [email protected] oppure su whatsapp al 3666817138”, conclude Riccardo Burresi.

