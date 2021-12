Scontro frontale tra due auto a Camucia nella notte: bambina di 10 anni in codice rosso, feriti anche due uomini

05 dicembre 2021 a

Incidente stradale a Camucia, coinvolti due uomini e una bambina di dieci anni. Si è trattato di uno scontro frontale tra due auto alle 23 di sabato 4 dicembre. L'impatto è avvenuto nel centro di Camucia e sul posto sono intervenute per i soccorsi l'automedica e tre ambulanze. Per i rilievi la Polizia.

I due uomini sono stati trasportati all'ospedale le Scotte di Siena, uno in codice giallo (67 anni) e uno in codice rosso (43 anni) , la bambina (10 anni) è stata trasportata al trauma center dell'ospedale Meyer di Firenze in codice rosso.

