Arezzo, scatta il super green pass. Stretta della Municipale: "Controlli su bus e ristoranti"

Francesca Muzzi 05 dicembre 2021 a

Scatta da oggi il super green pass. Vita difficile dunque per i non vaccinati ai quali sono vietati stadi, cinema, ristoranti, feste, cerimonie pubbliche. Mentre possono ancora andare al lavoro o a fare la spesa. Ma da oggi diventa obbligatorio il green pass anche per gli alberghi, attività sportiva (spogliatoio), treni regionali e interregionali e sul trasporto pubblico locale. Ed è qui, oltre ai ristoranti che il comandante della polizia municipale, Aldo Poponcini, insieme alle altre forze dell’ordine, calcheranno di più la mano a partire da oggi fino al 15 di gennaio. “Da oggi fioccheranno le multe - avverte il comandante Poponcini - Faremo controlli a tappeto sia nei ristoranti che nei bus locali”. Chi infatti vuole mangiare all’interno di un ristorante se non ha il super green pass non può più entrare. Può comunque continuare a consumare al banco. “E quindi l’ulteriore stretta - prosegue il comandante Poponcini - obbliga a controlli ancora più serrati”. In campo ci saranno tutte le forze dell’ordine. “Sotto osservazione anche i mezzi pubblici per i quali sarà comunque ancora valido il tampone”. E che cosa cambia invece alla Città del Natale dove, ricordiamo, è obbligatoria la mascherina. “Praticamente quasi niente - risponde Alessandro Rossi di Ombra Sicurezza - Per quanto ci riguarda, alle attrazioni che ci sono al Prato, continuano ad entrare solo coloro che hanno il green pass”. Cambia invece per quanto riguarda i controlli delle persone che sono tra i banchi. In quel caso saranno le forze dell’ordine a verificare - a campione - se le persone che entrano alla Città del Natale, hanno il green pass. Ma può succedere anche che qualcuno “faccia il furbo” e provi lo stesso ad entrare in qualche attrazione natalizia. “Purtroppo ci siamo ritrovati anche in questa situazione - dice Rossi - per fortuna però ci siamo anche trovati di fronte persone che hanno capito e hanno fatto marcia indietro”. Ma da oggi i controlli saranno ancora più serrati e i no vax non avranno vita facile. Tutto questo per contenere la quarta ondata di contagi che si fa sentire sempre di più anche nell’Aretino. Nelle ultime 24 ore c’è stato un aumento di contagi a fronte di 758 tamponi effettuati. Sono risultati 71 positivi, 21 casi in più rispetto a domenica scorsa. Sono 29 i positivi in città. Così negli altri comuni: 6 a Terranuova Bracciolini, 5 a Castiglion Fiorentino, Civitella e Cortona, 3 a Badia Tedalda, Pratovecchio Stia e Sansepolcro, 2 a Bibbiena, Castel San Niccolò, Montevarchi e Poppi e infine un caso a Castelfranco Piandiscò, Loro Ciuffenna, Monte San Savino, Pieve Santo Stefano. Continuano ad essere stazionari i ricoverati: 6 in bolla Covid all’ospedale San Donato e uno in terapia intensiva. Le persone positive in carico sono 666. In quarantena ci sono 1996 persone, mentre i guariti sono 21.

