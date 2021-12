Arezzo, indagine Asl su presunte molestie alla paziente. Infermiere dà la sua versione. Un ragazzo segnala caso analogo

Luca Serafini 07 dicembre 2021 a

C’è un sospettato ma il caso molestie al Punto prelievi del San Donato è tutto da chiarire. La ragazza che ha raccontato di essere stata palpeggiata sabato scorso da un infermiere non ha ancora presentato denuncia all’autorità giudiziaria: la legge concede novanta giorni di tempo per farlo. Scossa dall’accaduto sta riflettendo sul da farsi, dicono all’associazione Collettivae, che domenica ha reso pubblico il caso. Un toccamento, avances e apprezzamenti pesanti: questo sarebbe avvenuto nei minuti trascorsi dalla 25enne nel box 4 dove si è presentata per il prelievo del sangue. L’Asl non ha perso tempo e ieri si è subito attivata, come conferma il direttore generale Antonio D’Urso: indagine interna in corso diretta dalla dirigente degli infermieri, Vianella Agostinelli. Non difficile risalire al personale in servizio sabato mattina al centro prelievi e individuare la persona su cui, per orari e prestazione sanitaria fornita, si addensano i sospetti - da verificare - sollevati dalla paziente. Utile anche la descrizione fornita dalla ragazza: l’uomo sarà sentito e con lui gli altri operatori. Darà la sua versione dei fatti forse nelle prossime ore. Si procede nel massimo riserbo, con tutte le garanzie e la prudenza del caso, perché non solo c’è una verità tutta da lumeggiare ma non c’è neppure un esposto in procura o alle forze dell’ordine. La giovane in prima battuta si è rivolta all’associazione impegnata contro la violenza di genere e per le pari opportunità: la segnalazione, sui social, è poi diventata notizia. La presidente di Collettivae, Aurora Bui, ha sottolineato la gravità dell’episodio denunciato, in attesa di riscontri e adeguati provvedimenti. In un post l’associazione ringrazia Asl e Ordine degli infermieri “per la solidarietà e la collaborazione dimostrati”. Da quanto riferito dalla 25enne, l’infermiere le avrebbe allungato la mano all’inguine, oltre a pronunciare parole sopra le righe. Tutto da accertare. Una condotta che se dimostrata può integrare il reato di atti sessuali, far scattare radiazione e perdita del lavoro. Ma la fase è assolutamente preliminare e fluida. Da parte sua, l’Ordine delle professioni infermieristiche, con il presidente Giovanni Grasso, ha contattato l’associazione per esprimere solidarietà su un tema così sentito come quello del rispetto delle donne. Grasso ha annunciato provvedimenti disciplinari, anche esemplari, per sanzionare un eventuale comportamento gravemente lesivo ma nello stesso tempo attende che la vicenda assuma contorni definiti. Il rischio è che venga compromessa oltre misura l’immagine delle professioni infermieristiche in assenza di conferme. In attesa di sviluppi, c’è anche da registrare una successiva segnalazione pervenuta a Collettivae da una ragazza e quella di un giovane, maschio, anche lui sotto i trent’anni, che sarebbe rimasto colpito in modo negativo da certi apprezzamenti ricevuti sulla sua “fisicità” da un operatore della stessa struttura sanitaria. Dubbi che accrescono l’esigenza di chiarezza.

