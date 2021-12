Valentino Shoes riapre fabbrica di calzature nella zona del disastroso incendio. Dipendenti pendolari tra Prada e Montelupo

Michele Bossini 07 dicembre 2021 a

La Valentino Shoes Lab rinascerà in via Valiani a Levane, non lontano dello stabilimento distrutto per il 90% da un incendio divampato nella notte tra il primo e il due aprile di quest’anno. Nel rogo finirono in cenere anche 38 mila paia di scarpe, tra prodotto finito e semilavorato.

Per la ripartenza, fugando i timori delle organizzazioni sindacali che temevano che l’azienda abbandonasse il Valdarno, è stato individuato un immobile che al momento ospita alcuni uffici.

“Mantenere il calzaturificio nella vallata era stata una richiesta avanzata dai sindacati, dal Comune di Bucine e dalle istituzioni valdarnesi fin dai giorni successivi l’incendio. I vertici dell’azienda” afferma il segretario della Femca Cisl, David Scherillo, “sono orientati a confermare la presenza della Valentino Shoes Lab nell’area industriale. Da subito abbiamo assunto una posizione chiara per far comprendere la necessità di restare in Valdarno”.

L’edificio individuato dovrà essere ristrutturato e ampliato per poter ospitare l’attività produttiva e riattivare la produzione di 13 mila paia di scarpe al giorno. Un investimento dal punto di vista economico importante per la griffe: con i lavori che, se non ci saranno intoppi, dovrebbero giungere a compimento nel corso dell’estate, anche se ancora è presto per potere individuare una data precisa.

Fino ad allora i 160 dipendenti continueranno ad essere organizzati secondo la formula inaugurata a partire dallo scorso 3 maggio: 60 dipendenti lavoreranno nello stabilimento Valentino di Montelupo Fiorentino i cui spazi sono stati riorganizzati, in un turno pomeridiano dalle 16 alle 22 con gli spostamenti a carico dell’azienda che ha messo a disposizione un bus. Altri 60 dipendenti lavorano a Levane, in capannone vuoto che era stato messo a disposizione da Prada. Un gruppo di lavoratori, 15-20 persone, è impiegato in uno stabile situato poco lontano; i rimanenti sono collocati nell’edificio degli uffici, risparmiato dalle fiamme e destinato ad essere dal prossimo anno il cuore pulsante della Valentino Shoes Lab in Valdarno.

Per spegnere l’incendio, che in base alle indagini partì da un cumulo di polveri di scarto della lavorazione, fu necessario un grande spiegamento di forze: quaranta vigili del fuoco e sedici mezzi, che avevano dovuto operare per oltre dodici ore.



