A Castiglion Fiorentino i parcheggi diventano gratuiti: strisce bianche per 125 posti auto

“Sforbiciata” ai parcheggi a pagamento in prossimità del centro storico. La giunta Agnelli ha deciso di eliminare il pedaggio per chi parcheggia in Piazzale Matteotti, in Piazza Risorgimento e lungo la circonvallazione di Via Trento e Trieste – ci vorrà il disco orario per i posti macchina lungo la strada - lasciando solo in Piazza del Municipio e in metà di Piazza San Francesco una trentina di stalli legati al pagamento del ticket.

“Eravamo già intervenuti negli anni scorsi – ci dice il vice sindaco Devis Milighetti – limitando molto le zone di parcheggio a pagamento in prossimità del centro storico. A Castiglion Fiorentino non ci sono problemi di parcheggio, poiché Piazzale Garibaldi costituisce un ampio polmone in prossimità del vecchio borgo. Tuttavia, in questa fase storica particolarmente difficile, abbiamo voluto dare anche questo supporto alle attività ed agli abitanti del paese. Inoltre, il risultato della sosta a pagamento era soprattutto che i parcheggi vicino al paese risultavano per lo più inutilizzati, come tutti potevano constatare”.

Contestualmente a questo drastico taglio ai parcheggi a pagamento è stato risolto anche il contratto con la cooperativa che gestiva il servizio, che si sarebbe dovuta anche occupare della realizzazione e della gestione della zona camper.

Si torna, insomma, alla situazione di una decina di anni fa, quando l'ultima giunta comunale di sinistra – negli anni del dissesto – decise l'istituzione di parcheggi a pagamento non solo all'interno delle antiche mura, ma anche intorno al paese, nella zona di Porta Fiorentina, fino a scendere per Viale Mazzini, fino al piazzale della stazione ferroviaria.

Ci fu una levata di scudi contro il provvedimento tanto che un partecipatissimo corteo partì dalla stazione e una folla adirata arrivò fin dentro l'ufficio del sindaco di allora, in Palazzo San Michele.

Anche questo provvedimento influenzò molti elettori nel 2014 e portò al cambio di colore della amministrazione castiglionese.

Le giunte successive, guidate da Mario Agnelli, erano già intervenute negli anni passati per ridurre le aree di sosta a pagamento.

Ora il vice sindaco Devis Milighetti annuncia anche sul suo profilo social la rivoluzione dei parcheggi, le strisce che delimitano 125 stalli per le auto, da blu tornano bianche.

