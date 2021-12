Arezzo, rinasce il quartiere di Saione. Debora Testi: "Nell'ultimo mese hanno aperto cinque attività"

Francesca Muzzi 07 dicembre 2021 a

“Cinque attività aperte nell’ultimo mese. Per il quartiere di Saione è una grande soddisfazione”. Debora Testi è la presidente dell’associazione Alò Saione che da anni si impegna a ridare nuova vita al quartiere troppo spesso finito in primo piano per fatti di microcriminalità che altro. Ma stavolta Saione mostra la faccia più bella, quella più pulita. Grazie a chi questo quartiere non l’ha snobbato, ma anzi ci ha investito. “In questo ultimo mese cinque attività hanno aperto - sottolinea la Testi - Junior Pizza Chef, Ok Kids, la Bottega di Nonna Tina, il mercato di Coldiretti e l’associazione QuantiChe, che ufficialmente aprirà a gennaio, ma che sta già allestendo i propri spazi. Attività che hanno deciso di scommettere qui e ne noi ne siamo davvero felici”. Continua ancora la Testi: “Dobbiamo cercare di sdoganare questo quartiere dall’etichetta che negli anni si è costruito e gli è anche stata affibbiata, basta parlare di microcriminalità che esiste solo a Saione, come se negli altri quartieri non ci fosse. Invece il nostro quartiere è uno spazio che ha voglia di vivere e in questi ultimi tempi è tornato il gusto di viverlo a pieno”. I commercianti hanno anche messo le luci di Natale sulle strade: “Abbiamo addobbato a spese nostre, proprio perché c’è davvero uno spirito nuovo. Basti pensare ai numeri della nostra associazione - prosegue Debora - Siamo arrivati a 35 persone. Nessuno che dica ‘qua non si fa niente’, anzi tutto il contrario. Siamo davvero entusiasti di questo momento”. Non solo le luci di Natale, ma anche i due alberi che l’amministrazione comunale ha scelto di posizionare. Uno a Campo di Marte, tra i luoghi simbolo della micro criminalità di Saione e l’altro, l’albero dello sport, che sarà in piazza Saione. “Sarà inaugurato venerdì e resterà fino al 9 di gennaio. E’ davvero una grande soddisfazione avere dato al quartiere la possibilità di ospitare un albero di Natale che simboleggia lo sport e racchiude messaggi positivi: sfida, tenacia e voglia di riscatto. I commercianti di Alò Saione, tra l’altro, stanno studiando il modo per personalizzare e caratterizzare una parte dell’albero e partecipare così, nel modo migliore, all’iniziativa”. Nel 2020, l’albero era stato collocato sulla terrazza di Fraternita. Quest’anno la scelta di Saione. Così come è stata una scelta quella di collocare la caserma dei vigili urbani in via Filzi. “Una scelta che abbiamo apprezzato - prosegue Debora - e che siamo sicuri farà girare l’economia”. I lavori stanno procedendo, tanto che la struttura dovrebbe essere pronta già entro il 2022. “Pensiamo che anche questo sia un bene per il nostro quartiere. E’ vero, la gente verrà qua a pagare le multe, ma siamo sicuri che magari si fermerà anche a prendere un caffè e poi la caserma rappresenta comunque una sicurezza per tutti. Per chi ci abita, per chi ci investe e per chi ci passa”.

