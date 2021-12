Auto con cinque persone a bordo si ribalta: due in ospedale ad Arezzo, tre a Sansepolcro

08 dicembre 2021 a

a

a

Auto con cinque persone a bordo si ribalta: due feriti in modo più serio, altri tre con conseguenze lievi. E' successo questa mattina, mercoledì 8 dicembre, alle 5:10 a Le Ville di Monterchi. Il veicolo sul quale viaggiavano le cinque perse si è capovolto.

Sul posto per i soccorsi sono intervenute l'automedica da Sansepolcro e ambulanze Blsd, Carabinieri di Sansepolcro per accertamenti e viabilità, Vigili del Fuoco per il recupero dell'auto incidentata.

Due persone, 44 e 28 anni, sono state trasportate all'ospedale San Donato di Arezzo in codice giallo, gli altri tre sono stati portati all'ospedale di Sansepolcro, per controlli di sicurezza. Nessuno di questi riportava traumi evidenti. Le persone coinvolte sarebbero di Sansepolcro e Città di Castello.

