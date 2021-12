Arezzo, carambola nel ghiaccio tra camion e sette auto: 14 coinvolti tra cui bambini soccorsi per il freddo, tre i feriti

08 dicembre 2021 a

Carambola sul ghiaccio lungo la ss 73 nei pressi di Palazzo del Pero. Un mezzo pesante e sette auto coinvolte. Il tir si è intraversato per il fondo scivoloso e le macchine in transito si sono scontrate. Luogo esatto dell'incidente, il km 154,600. Tre persone sono state prese in carico dai sanitari arrivati con le ambulanze mentre altre, incolumi, si sono rifugiate all'interno della galleria per ripararsi dal freddo. Sul posto anche la Polizia municipale.

E' successo alle 8.30 di oggi, mercoledì 8 dicembre, in direzione Sansepolcro. Impegnativo lavoro per i vigili del fuoco di Arezzo e per tutti gli operatori intervenuti. Nel dettaglio, 14 le persone coinvolte nello scontro di cui solo tre, di 52, 77 e 60 anni sono state trasportate al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo. Tutte le altre persone, tra cui tre bambini, viste le condizioni meteo proibitive, dopo i primi frangenti sul posto, sono state accompagnate da due pulmini dei vigili del fuoco e della Croce Rossa presso la sede della Cri ad Arezzo, dove sono state valutate dai sanitari dell'automedica.

