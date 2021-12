Arezzo, Saracino: con il nuovo libro di Parnetti la Giostra non ha più segreti. Foto inedite, sorprese e tutti i dati

Sara Polvani 09 dicembre 2021 a

Sarà presentata sabato alle 16.30 a Palazzo di Fraternita la nuova pubblicazione di Roberto Parnetti dal titolo “1931-2021. Novant’anni di Giostra del Saracino”, patrocinata dal Comune, dalla Fraternita dei Laici, dalla Brigata Aretina "Amici dei Monumenti" e dal progetto "In Onor di Dante".

Da sempre appassionato cultore e narratore della Giostra, Parnetti ripercorre, ampliando ulteriormente la messa a fuoco di fatti e documenti, i lunghi Novant’anni della rievocazione storica. Nel libro, l'autore passa in rassegna le 140 edizioni disputate fino ad oggi comprendendo nella sua ricognizione, condotta con rigore metodologico, anche le 52 edizioni della Prova Generale. Per ognuna di queste viene presentata una scheda che racchiude le informazioni più significative e i nomi dei personaggi che hanno rivestito ruoli istituzionali e fatto la storia della manifestazione.

Un lavoro di indagine certosino e puntiglioso portato avanti rispolverando fonti, libri, periodici, quotidiani e raccogliendo preziose testimonianze dei protagonisti, diversi dei quali usciti ormai di scena o scomparsi. Un lavoro che aggiorna ed arricchisce di nuovi elementi e scoperte una precedente pubblicazione del 2005 "E Vidi Correr Giostra" e che, in aggiunta, presenta fotografie inedite, relative alle edizioni del 1932 e 1933, riesumate dall'oblio dopo aver setacciato una moltitudine di archivi, cassetti e scaffali ricoperti di polvere. Il libro annovera anche un dipinto della pittrice fiorentina Paola Imposimato, dedicato a Dante Alighieri nel 700° della morte, mentre in omaggio a chi lo ha prenotato, in tiratura limitata a 100 copie numerate, viene data una stampa della pittrice aretina Marga Romani.

“Sarà presente in Sala la figlia di un giostratore che ha vinto anche una Lancia d’oro negli anni ’50”, anticipa Parnetti, “la cosa emozionante è stata proprio che lei non lo sapesse... Saranno inoltre proiettati un paio di video, uno in particolare con le foto inedite del libro, 14 mai pubblicate. La copertina stessa è una foto del 1951 di Donato Gallorini detto Donatino che è il giostratore che ha vinto 14 lance d’oro, secondo nella classifica dei cavalieri più vittoriosi assieme ad Arturo Vannozzi. Lui detiene tre record: il cavaliere che ha corso più giostre, 45, dal 7 agosto 1932 al 6 settembre 1970; il più anziano ad aver vinto una giostra a 57 anni, 4 mesi e 29 giorni il 3 settembre 1967 con Porta Santo Spirito. Le sue 14 vittorie sono 11 con Santo Spirito e 3 con Porta Crucifera; è il cavaliere più anziano ad aver giostrato, a 60 anni, 5 mesi e un giorno, il 6 settembre 1970”.

L’accesso in sala sabato è limitato a 50 persone, ci sarà una diretta streaming sul portale Brontolodicelasua che per giostre, quintane e palii è il più visto in tutta Italia. Sarà presente l’ideatore del portale Camillo Pinelli detto Spillo, ex fantino del Palio di Siena, prenderanno parte esponenti della Fraternita dei Laici, il responsabile del progetto "In Onor di Dante" e rappresentante del Calcio Storico Fiorentino, Filippo Giovannelli, le pittrici Imposimato, Romani e, in qualità di moderatore dell'incontro, Saverio Crestini. “Per me è il decimo libro”, conclude Parnetti, “in gergo calcistico mi appunto la stella alla maglia”.



