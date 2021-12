A Ceciliano più sicurezza stradale, partiti i lavori per il semaforo sulla Regionale 71

09 dicembre 2021 a

Sono partiti i lavori per la realizzazione del semaforo a chiamata pedonale a Case Nuove di Ceciliano. Dureranno fino a sabato 18 dicembre. “L’impianto – commenta l’assessore Alessandro Casi – che avevo preannunciato anche in Consiglio Comunale rispondendo a una specifica interrogazione, è pensato per garantire maggiore sicurezza ai pedoni lungo una strada, la S.R. 71, che storicamente si caratterizza per consistenti volumi di traffico giornaliero e dove si registrano, purtroppo, anche incidenti mortali. L’esigenza è stata posta fortemente dalla popolazione locale che ho avuto modo d’incontrare in più occasioni. Di conseguenza, ho raccolto questa istanza coinvolgendo poi gli uffici di Comune e Provincia nella relativa progettazione. Il nuovo semaforo si colloca in un punto strategico: a metà fra l’attuale impianto semaforico, che regola la svolta verso la collina di Ceciliano e la zona commerciale, e la rotonda che introduce a Case Nuove alla fine dello stradone di Ca de Cio. Con tale opera, gli attraversamenti diventeranno meno rischiosi e di questo trarranno beneficio le stesse attività economiche che costituiscono i classici esercizi di vicinato, adatti alla frequentazione degli abitanti del luogo e più comodamente raggiungibili. Continueremo a monitorare i punti più critici, sia in centro che nelle frazioni, per mantenere alta l’attenzione”. Per quanto riguarda le modifiche alla circolazione stradale, i lavori comporteranno, dal km. 151+500 al km. 151+700 della S.R. 71, il senso unico alternato regolato da movieri e il limite di 30 chilometri orari durante i giorni in cui verranno eseguiti all’interno della carreggiata, dalle 9 alle 11, dalle 15 alle 17, dalle 21 alle 7. Venerdì 10 sono previsti i maggiori disagi.

