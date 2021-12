Natale, a Montecchio Vesponi l'albero sotto al castello con 620 luci sulla collina. La foto

Piero Rossi 10 dicembre 2021 a

Anche quest'anno si è acceso il grande albero di Natale sulla collina sovrastata dal castello di Montecchio Vesponi (nelle foto dell'ingegnere Mario Menci due suggestivi scatti, anche nell'attimo in cui sta passando un treno). Fioccano un po' ovunque gli allestimenti di alberi di Natale di varie dimensioni, realizzati in tanti modi, spesso originali, sempre scintillanti e festosi. Molti centri italici ne hanno annunciato la realizzazione, come uno sberleffo alle linee guida dell'Europa che invitavano a lasciar perdere Natale e simboli collegati. Castiglion Fiorentino non è l'ultima arrivata in questa comitiva di gente che il Natale lo vuol festeggiare in tutti i modi.

Pullulano le iniziative che riempiono il periodo natalizio e proprio da qui all'Epifania sarà acceso il grande Albero di Natale disegnato sulla collina di Montecchio, con la base lungo la Regionale 71 e la punta proprio sul castello che appartenne a Giovanni Acuto: “Una volta si saliva anche sui merli del castello a metter le luci – ci dice Leonello Cangeloni, presidente della Polisportiva Montecchio Vesponi, che ogni anno allestisce l'albero - Siamo un gruppetto di persone che ci facciamo carico di questa operazione. Ci vuole una settimana, per aprire i passaggi tra gli alberi, stendere i fili, controllare le lampadine, accendere le luci, che ogni sera si accenderanno fino alla Befana. Festeggiamo il Natale, facciamo qualcosa per il paese e per la comunità di Montecchio. Tra l'altro siamo impegnati anche nella iniziativa dei pacchi natalizi per raccogliere fondi per la Caritas”.

Il profilo del grande albero di Natale è segnato da 620 lampadine: “All'inizio erano circa 400 – continua Leonello – poi abbiamo aggiunto anche alcune stelle e siamo adesso a oltre seicento. Sono ormai più di venti anni che lo facciamo, ricordo che nel 2000 l'albero c'era già. Ci abbiamo lavorato molto, negli anni abbiamo cambiato i cavi e le lampadine: all'inizio erano di quelle tradizionali e adesso sono tutte a led. Ci dà una mano anche il Comune e anche l'Enel, che viene ogni anno ad installare un apposito contatore”.

Per chi passa lungo la trafficata Regionale 71 il Buon Natale dei castiglionesi lo dà anche quest'anno l'abete luminoso di Montecchio, ma anche da lontano, dalla linea ferroviaria e dai centri della vallata, si vedono le luci natalizie accese dalla Polisportiva Montecchio Vesponi per questo Natale 2021,



