Arezzo, il Demanio vende 45 parcheggi in città. Costano 8.593 euro l'uno. Ecco dove sono

Parcheggi in città: il Demanio mette in vendita 45 posti auto in zona Montefalco. I dettagli di questa operazione si trovano sul sito internet dell’Agenzia che ha messo in vetrina quei parcheggi che si trovano tra i palazzi di via Monte Cervino e via Alpe della Luna.

Attualmente di proprietà dello Stato, accatastati con categoria C/6, come viene specificato negli annunci praticamente identici pubblicati sulla pagina web dalla Direzione generale Toscana e Umbria dell’Agenzia del Demanio si tratta di posti auto scoperti, che si trovano nella corte esterna di complessi immobiliari, che si affacciano appunto su via Monte Cervino - e in questo caso sono quattro i posti auto messi in vendita - e nella poco distante via Alpe della Luna - gli altri 31 posti auto - “distanti poche centinaia di metri dal centro cittadino” puntualizzano dal Demanio nel messaggio pubblicato.

Ma quanto costano? Il prezzo base fissato è di 8.593 euro per ciascun posto in vendita. Le offerte dovranno essere inviate entro le ore 13 del prossimo 25 febbraio. Il prezzo per tutti è lo stesso anche se c’è una minima differenza nella metratura: gli spazi di via Monte Cervino occupano infatti una superficie di 12 metri quadrati; un metro in meno, 11, quelli di via Alpe della Luna.

“La procedura” si legge nell’avviso di vendita del Demanio, “sarà espletata mediante offerte segrete, pari o in aumento rispetto al prezzo base. Ricevute tutte le offerte nei tempi prescritti, una Commissione, appositamente costituita, procederà all’apertura pubblica delle buste e verificherà la correttezza formale della documentazione e delle offerte, individuando il contraente per ciascun lotto sulla base della migliore offerta valida pervenuta”.

Non mancherà di certo la curiosità per questa operazione che punta i riflettori su una zona, quella di via Montefalco, al centro nei mesi scorsi di una rivoluzione proprio sul fronte parcheggi, con un cambio di colore - tra sosta a pagamento e gratis - che ha interessato 149 posti auto che si trovano lungo via Monte Falco e via Alpe della Luna.

Una zona ad alta densità abitativa e di attività commerciali, a due passi dal centro e nel cui cuore si distende il parco Ducci. Area, quella di via Montefalco, adesso al centro di questa operazione di vendita che vede protagonista il Demanio, proprietario di quei 45 posti auto per i quali si cerca adesso un nuovo padrone.



