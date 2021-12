"La vanga in campo", libro di Francesca Muzzi racconta folli storie del calcio dilettanti in Italia

Luca Serafini 15 dicembre 2021 a

Se il calcio è la metafora della vita, il calcio dei dilettanti è vita vera. Con i suoi vizi e le sue virtù che si rincorrono dentro un rettangolo di gioco. Lì dove il pallone è un satellite che viaggia tra galassie di vicende umane così autentiche da risultare incredibili, spesso grottesche.

Vanghe che volano in campo, sabotaggi con acidi che sciolgono le reti, pistole e ordigni, maiali e salsicce come merce di scambio per acquistare il bomber. Maghe e rituali. L’altoparlante che gracchia cose che non dovrebbe gracchiare e così finisce per diventare un caso disciplinare che fa giurisprudenza.

Francesca Muzzi, giornalista e autrice di precedenti saggi, questo mondo carico di storie e di vita lo conosce nell’essenza, nella tecnica, nella narrazione, per la lunga e felice esperienza di redattrice nel Corriere di Arezzo.

Il libro “La Vanga in Campo - e altre folli storie del calcio minore” (Ultra sport, pag 127) è una gustosa antologia di vicende ambientate negli stadi non solo dell’Aretino e del centro Italia ma ben oltre nello Stivale del pallone (isole comprese). Storie selezionate con cura dall’autrice e raccontate con una prosa fatta di guizzi e pennellate: divertendosi e facendo divertire.

Intorno alle avventure domenicali, si muove tutto un mondo con i suoi personaggi caratteristici, le pulsioni agonistiche e le sane rivalità dei campanili. Francesca Muzzi descrive tutto questo con sorridente devozione. Perfino i profumi: dalle canoniche lasagne, pollo e patate del dì di festa (e di partita) alla canfora degli spogliatoi.

Sciupare al lettore la scoperta di queste perle, svelandole anzitempo, sarebbe un delitto e quindi ci limitiamo a qualche indizio. Sappiate però che tra le pagine del libro sfila di tutto e di più: tifosi creativi (la vanga lanciata in campo, appunto, con relativa multa) e tifosi teste calde, perfino con il fucile. Si apprende che esistono spogliatoi hot allietati da procaci signorine come premio partita. Si narra di trasferte assurde, su terra ferma o tra i flutti del mare. E delle mille peripezie di guardalinee e arbitri. Un assistente di linea, ad esempio, che si finge morto per uscire da una brutta faccenda, un direttore di gara che si spoglia per dare una lezione al dirigente che lo martella di critiche; un arbitro con la pistola che incute massimo rispetto.

Tutto vero, tratto da cronache e bollettini ufficiali o verità carpite da addetti ai lavori. C’è il caso della squadra femminile che si fece fare 127 gol per protesta. E Francesca Muzzi racconta di quella volta, anzi due (a Cetona e a Pontassieve), quando le porte erano troppo basse rispetto alle misure regolamentari e così fu necessario armarsi di zappe e arnesi per grattare il terreno di gioco e risolvere il problema. E che dire del processo sportivo per l’altoparlante maramaldo (diffondeva notizie false dagli altri campi di Prima Categoria) utilizzato durante la partita decisiva tra Montemurlo e Barga.

E’ una catena di incredibili vicissitudini dalla Toscana alle Marche, all’Umbria, fino alla Campania e alla Sicilia. Spicca il bollettino delle ammende approntato dallo Spoiano per multare i propri giocatori per tutta una serie di errori e negligenze (“se dimentica i calzettoni…” , “se salta il primo allenamento dopo Natale” … , “se squilla il telefonino durante il discorso pre gara” ecc), attrae la favola isolana dello Stromboli al quale Armani realizza le divise, stupisce il campionario di sortilegi per ingraziarsi (spesso senza riuscirci) la buona sorte e vincere.

Accade anche che una squadra di Promozione (Lucignano, 2015) fa vedere i sorci verdi al blasonato Arezzo e quindi un capitolo è dedicato alla mitica registrazione abusiva nello spogliatoio, realizzata dal giocatore amaranto Sperotto: il furibondo sfogo di mister Eziolino Capuano (“Io vi squarto” ecc), violazione del segreto di spogliatoio pagata poi cara dall’atleta. A impreziosire l’antologia di storie del calcio “minore” è l’introduzione di Gabriele Gravina, presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Mentre l’anima di La Vanga in Campo (domani giovedì 16 presentazione Feltrinelli Point, Arezzo, via Garibaldi) la sintetizza Francesca Muzzi nella dedica d’apertura: “A tutti coloro che la domenica ripassano con il gesso le righe del campo”.

