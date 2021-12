Arezzo, addio al dottor Mario Naldi medico e uomo di sport: è stato brillante calciatore e allenatore

Piero Rossi 17 dicembre 2021 a

Paese in lutto per la scomparsa, all'età di 76 anni, del Dottor Mario Naldi, castiglionese molto conosciuto e stimato anche lontano dal Cassero, soprattutto nella realtà aretina, nel cui ospedale aveva svolto la professione medica.

Mario Naldi era figlio di due “istituzioni” castiglionesi del '900: il pittore Rossano Naldi, artista molto conosciuto e professore di Educazione Artistica alla Scuola Media, una carriera importante anche nel mondo del calcio, e la Maestra Anna Rialti, storica insegnante alle Scuole Elementari.

Dopo la Laurea in Medicina all'Università di Perugia, aveva intrapreso la carriera ospedaliera, prima a Pratovecchio e poi ad Arezzo, dove era diventato stimato Primario del Reparto di Broncopneumologia. Aveva perso ancor giovane la moglie Paola, dalla quale ebbe due figli, Massimiliano e Paolo. In seconde nozze Mario Naldi aveva sposato la signora Gioia, che gli è stata vicina negli anni della malattia.

Fuori dalla professione, Mario Naldi portò avanti una bella carriera di calciatore e poi di allenatore, come in precedenza aveva fatto il padre Rossano: giocò nella Castiglionese, della quale fu Capitano e poi allenatore. Era il Capitano della squadra che vinse il campionato di Prima Categoria e salì in Promozione nel 1969. Ebbe esaltanti esperienze anche in altre squadre del calcio dilettantistico toscano – Tuscar, Montagnano – soprattutto portò alla vittoria il Chianciano, alla fine degli anni ottanta, guidando i termali fino alla serie D.

Fu anche un buon giocatore di tennis, partecipò alle attività del Tennis Club Castiglionese, fin da quando il campo in terra rossa era al Pallaio. Mario Naldi non fece mancare la sua partecipazione nemmeno alle iniziative della vita sociale del paese: quando, nel 1977, riprese l'attività dei rioni e fu organizzato il primo grande torneo di calcio rionale al Villaggio del Giovane, fu l'appassionato capitano della squadra del Rione Cassero e chi scrive si ricorda di aver sofferto parecchio a marcarlo in mezzo al campo.

Mario Naldi fu grande amico del giornalista Alberto Castagna, scomparso qualche anno fa, che trascorse gli anni della giovinezza a Castiglioni; con lui ed altri aveva costituito un gruppo – “i sette più uno” - che si riuniva periodicamente in qualche ristorante della zona. Anche la Castiglionese della vittoria del '69 ha mantenuto i contatti, con due rimpatriate ogni anno: alla notizia della scomparsa di Mario Naldi, nel gruppo è girato un commovente messaggio che ricorda il Capitano di cinquanta anni fa.

I funerali di Mario Naldi si svolgeranno oggi in forma strettamente privata. Alla famiglia le condoglianze della redazione del Corriere di Arezzo.

