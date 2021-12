Arezzo, morta a 23 anni investita da autobus: in tribunale caso già archiviato perché "l'autista non ha responsabilità"

Luca Serafini 17 dicembre 2021 a

Uno di quei pomeriggi d’estate quando a 23 anni sogni soltanto cose belle. Ma il 20 luglio, nel pieno centro di Arezzo, in una frazione di secondo la vita di Lucia Guida si è rovesciata. Investita da un bus all’incrocio tra Corso Italia e l’asse di scorrimento via Roma - via Crispi. Lucia è morta l’altra. Non si è più ripresa dai gravissimi traumi riportati nel maledetto incidente. Fin da subito le condizioni della ragazza erano apparse critiche. Però si sperava. Invece niente. Tutti i tentativi praticati in cinque mesi dagli specialisti non sono riusciti a salvare la ragazza. La brutta notizia l’ha comunicata ieri il legale della famiglia, l'avvocato Niki Rappuoli: "Dopo lunghi mesi di coma farmacologico, Lucia ci ha lasciati. Presenterò alla procura una richiesta per svolgere un accertamento autoptico, anche se il nesso causa effetto purtroppo ci sembra chiaro: Lucia non si è più risvegliata dal giorno dell'incidente”.

L’inchiesta svolta dalla procura è però già addivenuta ad una conclusione: il conducente del bus Tiemme non ha responsabilità, non può essere tratto a giudizio. Perché nella sua condotta di guida non sono stati rilevati elementi tali da configurare colpe: percorreva la sua corsia di marcia, ad andatura adeguata, con il semaforo verde. Secondo la ricostruzione, si sarebbe trovato davanti la giovane che, improvvisamente, si era girata di scatto sull’attraversamento pedonale in un momento in cui c’era il rosso. Impossibile evitare la collisione, secondo il sostituto procuratore Chiara Pistolesi che sulla base delle consulenze tecniche ha chiesto l’archiviazione al giudice delle indagini preliminari. Archiviazione che è stata già accolta tempo fa. L’ipotesi di reato in quella fase erano le lesioni colpose. Adesso è diverso: la giovane è morta. Ma potrebbe non cambiare nulla nell’interpretazione dell’episodio. Il magistrato inquirente, la dottoressa Pistolesi, benché il caso sia delineato in modo piuttosto definito, dopo aver appreso la tragica notizia si è riservata eventuali ulteriori atti.

Intanto queste sono le ore del dolore dei familiari della ragazza, che abitava a Sant’Andrea a Pigli, degli amici, di una comunità intera. L’incidente avvenne prima delle 18 in uno di quei luoghi della città in cui ogni giorno transita una moltitudine di persone. Persone e auto. Come sempre bastano attimi per imbastire tragedie. Il movimento della 23enne sulla sede stradale, lì dove c’è la corsia dei bus, ebbe conseguenze gravissime. Il mezzo pubblico procedeva in direzione via Crispi - via Roma. L'autobus, è emerso, passato con il verde, non riuscì a frenare in tempo per evitare l'investimento. Un colpo violentissimo, tanto da spaccare il vetro anteriore dell'autobus. Il bus di Tiemme fu sequestrato.

Lucia venne trasferita d’urgenza alle Scotte di Siena: i sanitari riscontrarono un gravissimo politrauma. Ma il danno più grave era quello alla testa. Trasferita successivamente in Valdarno, si è spenta l’altra notte. Quel giorno d’estate si è portato via i suoi sogni, la sua gioventù, la sua vita.

