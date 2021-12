Arezzo, bimbo piccolo dimenticato nell'androne del palazzo: chiesta condanna per i genitori

17 dicembre 2021 a

Chiesta la condanna a otto mesi di reclusione per i genitori del bambino lasciato solo nell’androne di via Po ad Arezzo. Era l’Epifania 2020 e il caso suscitò allarme e clamore in città. Babbo e mamma del piccolo, che aveva tre mesi e mezzo, sono ora a processo accusati di abbandono di minore. La sentenza sarà pronunciata il 20 gennaio dal giudice Giorgio Margheri. Nel frattempo la famiglia ha intrapreso un percorso rieducativo, seguita dalle strutture competenti e il piccolo cresce con i genitori e due fratelli. Quella notte il piccino venne trovato dentro all'ovetto all’ingresso di un palazzo. Solo. Fu il fiuto di un cane di rientro dalla passeggiata a indicarlo al padrone: poi arrivarono polizia e 118. Successivamente vennero rintracciati mamma e papà. Grazie al cielo il fatto non arrecò conseguenze al bimbo. L’uomo, 44 anni, e la donna, 24, hanno recuperato pienamente il ruolo di genitori ma devono rispondere di quell’episodio. Secondo il pm Emilio Bettini vanno condannati e lo stesso ieri ha sostenuto, con richiesta di risarcimento, l’avvocato Fabio Appiano, curatore e difensore del figlioletto. Gli avvocati Cristina Parnetti e Tommaso Ceccarini, difensori della coppia, hanno argomentato la richiesta di assoluzione. La mamma ha reso dichiarazioni spontanee parlando di stanchezza ed equivoci tra i due. Una dimenticanza. Se da condannare o no lo stabilirà il giudice.

